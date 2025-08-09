69歲男治7年「肝炎變肝癌」怒揍醫生　台大醫院發聲！

▲台大醫院發生醫療暴力事件。（圖／記者林敬旻攝）



記者董美琪／綜合報導

一名69歲男子因肝病在北市台大醫院追蹤治療7年，最終病情發展成肝癌。6日上午內科門診叫號間隙衝入診間，對醫師叫囂揮拳，醫師請男子冷靜，警衛緊急協助，與護理人員將他帶離。男子事發前聽信朋友批評醫師醫術不好，憤而行兇。警方到場後，依涉嫌違反醫療法及刑法傷害罪將男子帶回偵辦並移送法辦。院方今呼籲慢性B型肝炎病人需定期追蹤、篩檢肝癌並配合醫療。

台大醫院今（9日）發新聞稿表示，針對近日報載，民眾對於B型肝炎治療後之長期預後認知不足，在此呼籲民眾，不相信傳言，定期接受追蹤與肝癌篩檢。早期發現，早期治療，方是維護肝臟健康最重要的策略。

慢性B型肝炎患者，一旦進展為肝硬化，罹患肝癌的風險將大幅上升。因此，對於已出現肝硬化的慢性B型肝炎患者，建議應終身服用抗病毒藥物，且目前健保亦有給付。但是，即使規律服用抗病毒藥物，並不代表從此高枕無憂。

根據台大與台灣多家醫學中心合作的長期追蹤研究顯示，針對B型肝炎肝硬化病患的抗病毒治療，確實能降低約6成的肝癌發生風險，但仍無法完全杜絕肝癌的可能性。這並不代表抗病毒治療無效，而是凸顯了定期接受肝癌篩檢與追蹤的重要性。

台大醫院表示，透過持續監測，才能在肝癌發展的早期階段及早發現，搭配適合治療，提高治療的成功率，才能進而延長患者的存活期與生活品質。