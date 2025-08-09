快訊／紐約時報廣場槍響3人中彈！遊客驚恐尖叫狂逃　17歲槍手被逮

記者董美琪／綜合報導

美國紐約著名觀光景點時報廣場（Times Square）9日凌晨發生槍擊案，不少民眾驚恐跑開，現場造成3人中彈受傷，警方火速逮捕一名年僅17歲的男性嫌犯，並在現場起獲槍枝。

根據路透社報導，紐約市警局（NYPD）指出，案發時間為當地時間9日凌晨1時20分（台灣時間同日午後1時20分），初步調查顯示，槍擊事件起因於嫌犯與其中一名受害者發生口角，目前尚不清楚雙方是否互相認識。

受傷的3人分別為18歲女子、19歲男子及65歲男子，均已送往醫院治療，所幸情況穩定。

據了解，美國槍枝取得容易，重大槍擊事件時有耳聞。就在上個月，曼哈頓一棟辦公大樓也曾發生高調槍擊案，造成包括黑石集團一名高階主管及一名警官在內的4人死亡。

紐約市警局於4日曾發布聲明，今年前7個月以及7月份的槍擊案件數與受害人數，皆創下歷史新低。不過，這起發生在觀光熱點的槍擊案，勢必再度引發治安與槍枝管制的討論。

紐約市將於今年11月舉行市長選舉，「治安」也將是選戰焦點之一。

