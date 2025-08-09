　
大陸 大陸焦點 特派現場

既要過緊日子又要提振消費　中國官媒稱「該花必須花」

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

▲大陸消費不振，影響經濟數據。（圖／CFP）

文／中央社台北9日電

中國官方5月修訂「黨政機關厲行節約反對浪費條例」，限制公務人員聚餐，衝擊餐飲業經營，引發批評。官媒新華社昨天發表評論，表示不可以把「過緊日子」和「提振消費」對立，錢「該省的必須省，該花的必須花」。

新華社8日發表評論「過緊日子要防止執行走樣」，指修訂後的「黨政機關厲行節約反對浪費條例」施行以來，進一步擰緊了黨政機關帶頭過緊日子的螺栓，同時一些「吐槽」聲音也不時出現。

文章稱，這些觀點有的是對過緊日子認識有偏差，出現誤讀，需要廓清認知；有的反映出部分地方對「條例」執行存在走樣傾向，必須及時糾正。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

文章說，正確執行「條例」的要義，在於不能囫圇「一刀切」，而要精準「切一刀」，既要堅決防止亂花錢，更要把錢花在刀刃上。

中國官方近年因應經濟下行、財政收入減少，要求公務人員要「過緊日子」，多項支出和福利削減；另一方面，多部門又想方設法提振消費、擴大內需，兩種要求出現矛盾。

文章對此表示，黨和政府帶頭過緊日子，「目的是為老百姓過好日子」；把過緊日子當成影響行業經濟因素，和提振消費對立起來，是忽略了「緊」的目的。

文章又說，「要警惕以過緊日子為由，將正常的基層工作經費、幹部薪酬待遇一減了之」，更不能以此為藉口降低公共服務品質，要精打細算，優先保基本民生、保工資、保運轉。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

中共中央於5月中發布修訂「黨政機關厲行節約反對浪費條例」，條例上路後卻發生層層加碼的情形，除了新一波的「禁酒令」，有些機關甚至要求所屬人員不得3人集體聚餐，「禁止違規吃喝」變成了「禁止吃喝」，致使餐飲業的業績雪上加霜。

這篇評論文章解釋，「條例」既從一餐飯、一杯酒等細微之處抓起，也直指重大決策失誤造成的嚴重浪費，從嚴從緊控制非重點、非剛性、非急需支出，堅持花錢要問效、無效要問責。

中共黨媒：黨政機關要帶頭過緊日子

中共中央、國務院日前公布了修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，中共黨媒《人民日報》19日也發表標題為《黨政機關要帶頭過緊日子》的文章，指出個別黨政機關大手大腳、奢侈浪費現象仍時有發生，一些黨員幹部頂風違紀、隱形變異的「四風」問題仍屢禁不止。

陸多地政府過緊日子：能修的絕不買新的

如何過緊日子？ 浙江財政廳「評價辦法」發文153家黨政公務機關

山東一地教體系統「過緊日子」：全面壓縮開支

李克強：推進兩新一重建設投資

