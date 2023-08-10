如何過緊日子？　浙江財政廳「評價辦法」發文153家黨政公務機關

▲浙江財政廳列出黨政機關「過緊日子」評價辦法。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平曾要求，黨和政府帶頭過緊日子，在此指導原則下，大陸中央至地方各級政府開始精打細算、厲行節約。浙江省財政廳近期印發《浙江省省級機關過緊日子評價辦法（試行）》，將153家省級黨政機關和參照公務員法管理的事業單位列入2023年評價範圍，運用人、財、物等方面指標，來推動機關單位厲行節約。

▲大陸政府帶頭過緊日子的目標是要讓人民過「好日子」。（圖／CFP）

《浙江在線》報導，此次印發的《浙江省省級機關過緊日子評價辦法（試行）》就是督促的重要「標準」：財政部門會把評價結果量化為「五星級」、「四星級」和「三星級」，精確評估部門單位落實厲行節約相關政策情況，年度評價結果作為以後年度部門預算安排的重要依據。

在這份《浙江省省級機關過緊日子評價辦法（試行）》文件中，明確建立嚴控人員經費、降低行政成本、節約集約利用資產等指標綜合評價體系，構建23條具體的指標。

在黨政機關節約過「緊日子」生活下，浙江的財政支出流向也讓外界好奇。根據浙江統計局公布的2023上半年經濟數據顯示，全省一般公共預算支出6612億元（人民幣，下同），其中，教育、社會保障和就業、衛生健康、住房保障等支出共計2951億元，佔一般公共預算支出比重44.6%。

此外，在養老金、醫保補助及中小企業「減稅降費」上，也是憑藉「三公」經費等一般性支出的撙節開銷，回饋到民眾生活支出。