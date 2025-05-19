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中共黨媒發文：黨政機關要帶頭過緊日子

▲中共在十八大後由習近平接班胡錦濤成為大陸第五代領導人。（圖／CFP）

▲中共十八大。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央、國務院日前公布了修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，中共黨媒《人民日報》19日也發表標題為《黨政機關要帶頭過緊日子》的文章，指出個別黨政機關大手大腳、奢侈浪費現象仍時有發生，一些黨員幹部頂風違紀、隱形變異的「四風」問題仍屢禁不止。

《人民日報》該篇文章提到，近日，在深入貫徹中央八項規定精神學習教育持續走深走實之際，黨中央對《黨政機關厲行節約反對浪費條例》作了修訂，進一步擰緊黨政機關帶頭過緊日子的制度螺栓。各地區各部門要從作風建設關係黨的形象、關係人心向背、關係黨和國家事業成敗的政治高度，認真抓好新修訂《條例》的學習宣傳貫徹，以制度的剛性約束力堅決遏制和根治鋪張浪費的作風之弊、行為之垢。

文中指出，要清醒看到，儘管黨中央三令五申，個別黨政機關大手大腳、奢侈浪費現象仍然時有發生，一些黨員幹部頂風違紀、隱形變異的「四風」問題仍然屢禁不止。

文中提到，這次《條例》修訂，堅持目標導向和問題導向相結合，與時俱進完善經費管理、國內差旅、因公臨時出國（境）、公務接待、公務用車、會議活動、辦公用房、資源節約等規定，強化厲行勤儉節約、反對鋪張浪費責任落實，通過有針對性的查漏補缺、更新升級，進一步築牢了反浪費的制度堤壩。

▲▼十九大，中共十九大，北京人民大會堂，閉幕。（圖／視覺中國）

文中指出，各級黨政機關要嚴格抓好過緊日子各項制度落實，勤儉辦一切事業，從嚴從簡、精打細算，強化約束、嚴控支出，把有限的財政資金用在刀刃上，騰出更多資金用於發展所需、民生所盼。

文中提到，決策失誤是最大的浪費，各級領導機關和領導幹部要牢固樹立正確政績觀，完整準確全面貫徹新發展理念，制定發展規劃、出台政策措施、決定重大事項都要力戒大手大腳、寅吃卯糧，要把有限的財政資源用在抓改革、促發展、幹實事上，確保黨中央關於高質量發展的各項決策部署真正落地見效。

文中指出，要堅決糾治各種形式的「政績沖動症」，對領導幹部政績觀錯位，重大決策失誤特別是搞「形象工程」、「政績工程」造成嚴重浪費的，必須嚴肅追究責任。

文中提到，要狠剎鋪張浪費歪風邪氣，嚴禁超標準建設或者豪華裝修接待場所和辦公用房，嚴禁為公務用車增加高檔配置或者豪華內飾，堅決防止在節慶展會論壇、運動會、賽會等活動中互相攀比、大操大辦、鋪張浪費，堅決防治和糾正政務服務中的「面子工程」。

文中還強調，要建立健全反浪費監督檢查機制，加大監督力度，強化責任落實，持續深入推進節約型機關建設，以優良黨風政風引領社風民風，在全社會進一步營造浪費可恥、節約光榮的濃厚氛圍。

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