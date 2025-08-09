花蓮中低收老人福音！假牙補助首納固定假牙　最高補助4萬4

▲▼花蓮中低收老人補助裝置假牙對象與資格限制，首次納入補助固定式假牙。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為維護高齡者口腔健康與基本生活尊嚴，花蓮縣政府積極推動中低收入老人假牙裝置補助政策，因應行政院114年公布首度將「固定假牙」正式納入補助範圍，讓長者能依自身狀況選擇更合適的牙齒修復方式，提升進食、發音與生活自信。

此次補助內容涵蓋三大項目：活動假牙、假牙維修與新增的固定假牙（如牙冠或牙橋），提供符合資格之長者更多元選擇。凡年滿65歲以上或55歲以上原住民，且設籍花蓮縣，具有低收入戶、中低收入戶資格，或領有中低收入老人生活津貼、身心障礙生活補助、經政府補助收容安置者或身心障礙日間及住宿照顧者等身份者，皆可提出申請。每位申請人於五年內最高可獲補助新台幣4萬4,000元，固定假牙部分以每顆4,400元計算，年度最多補助10顆。



過去多數補助以「活動假牙」為主，然而實務上，不少長者因牙床條件或生活習慣，更適合固定式假牙，才能確保進食咀嚼的穩定性與生活便利。

花蓮縣政府本次因應實際需求調整補助範圍，盼讓更多長者獲得真正「適齒適用」的照護。此外，針對上下顎部分活動假牙之需求，為趨近醫療實際費用也是同步提高補助金額至新台幣3萬4千元，並且在假牙裝置服務完成後，如若已裝置假牙之長者，有任何不適或需調整部分，由原裝置假牙之醫療院所應提供至少一年調整服務，以保障服務品質。

本計畫自114年起受理申請至經費用罄為止，民眾可備妥身分證、健保卡與相關福利證明，前往本府合作之牙科醫療院所進行口腔評估，並由院所協助提出申請。經花蓮縣假牙補助審核小組審核通過後，即可裝置假牙。114年度共有31家牙科醫療機構參與合作，遍布縣內各地，方便民眾就近諮詢與接受服務。

相關特約牙科醫療院所名單可至此查閱：

https://reurl.cc/YYbOoa

如有疑問可撥打洽詢電話：03-8223874，或至花蓮縣政府社會處網站(網址：https://reurl.cc/lz20OY）

查閱了解更多資訊。