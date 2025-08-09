　
政治

被爆向政府調「挺罷免」網紅資料　王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

▲▼王鴻薇車隊掃街謝票。（圖／記者李毓康攝）

▲王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委王鴻薇近日被爆利用立委身分，向政府部門調閱資料，矛頭對準公開表態支持罷免的網紅「志祺七七」、饒舌歌手大支等。對此，王鴻薇表示，很多符合「綠友友」的網紅，可以拿到政府的標案，這樣合理嗎？如果這些標案理直氣壯，應該自己公開，幹嘛怕被查，只有蟑螂窩才見不得光。

王鴻薇今日說，最近在網路上有人故意曝光她對政府機關查閱相關標案的公文，這樣的曝光顯示政府裡面有內鬼、心虛、怕這些見不得人的標案曝光。也有人批評她說是選後報復，但她問，她之前踢爆大支短短幾年，每年都可以拿到補助，且補助金額超過2000萬，或最近被踢爆的一家青鳥書店成立短短五年間，就可以拿到政府將近7000萬的標案，這很符合社會觀感嗎？

王鴻薇表示，很多的團體、樂團或書店苦哈哈，但只要符合「綠友友」，幫罷團、青鳥當側翼，就可以拿到政府的標案，這樣合理嗎？如果這些標案理直氣壯，應該自己公開，幹嘛怕被查，只有蟑螂窩才見不得光。

王鴻薇指出，她身為立法委員，查察政府的標案、補助，是因為她自己申請標案、補助嗎？她一毛錢的補助都沒有申請，但她有責任幫納稅人來做監督，若納稅人的錢假補助跟標案之名，讓納稅人的錢通向罷團、綠友友，當然是社會大眾不能容忍的事情。

因此，王鴻薇強調，這次的事件曝光沒有辦法嚇唬她，她會繼續為納稅人監督，嚴格監督，查案揭弊，讓這些見不得人的標案攤在太陽底下，為納稅人的錢來做嚴格把關。
 

08/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

6.2地震後！漁民捕獲「罕見地震魚」
快訊／鄧愷威球速更快了！6局三上三下
快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光
貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場
產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應
快訊／無人出局滿壘！　鄧愷威化解危機
救護車被劫走！　鳴笛開上國道
快訊／台中女6樓墜下！倒臥大樓門口慘死　社區急沖水清理血跡
快訊／鄧愷威登板！6上6下飆151公里

