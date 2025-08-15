萬事只問ChatGPT　網紅夫妻出國被「拒絕登機」崩潰：假期毀了

▲女子因為AI建議被拒絕登機。（圖／翻攝自TikTok／flexcidine_）

記者李振慧／綜合報導

西班牙一對網紅夫妻拍片爆料，他們用ChatGPT幫忙協助處理波多黎各假期，卻因為AI給了錯誤資訊，導致他們抵達機場時，因為簽證問題被拒絕登機，崩潰在機場大哭。

在網路上擁有10萬粉絲的女子瑪麗(Mery Caldass)在TikTok上分享，她因為信任ChatGPT建議，沒有辦理需要的文件，結果害她無法登機，當下覺得錯愕又崩潰。

瑪麗在鏡頭前難過落淚，丈夫亞歷杭德羅(Alejandro Cid)則在旁安慰著她，她向觀眾解釋，「你看，我做了很多功課，可是問ChatGPT，它說不需要，我再也不相信這個混蛋了」。

影片獲得610多萬點閱，雖然有網友同情這對夫妻的遭遇，不過更多人留言嘲笑他們，「出國旅遊不查官方資訊，怎麼會只問ChatGPT」、「波多黎各是美國屬地，又不是西班牙」。

有網友幫ChatGPT說話，西班牙公民到波多黎各短期旅遊確實不需要簽證，而是要辦理ESTA，認為是這對夫妻問題沒有問清楚，才會導致這樣的結果。