　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國際少年運動會圓滿閉幕！花蓮風光奪金摘銀　接下屆主辦旗

▲▼國際少年運動會花蓮小將勇奪5金3銀1銅、共九面獎牌，表現耀眼。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼國際少年運動會花蓮小將勇奪5金3銀1銅、共九面獎牌，表現耀眼。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣即將於2026年主辦第58屆國際少年運動會（International Children’s Games, ICG）。目前，縣府代表團正參加於愛沙尼亞塔林舉行的第57屆賽事，並於2025年8月7日上午出席各城市代表大會，正式向與會代表報告賽事籌備進度，展現花蓮的高度主辦誠意與國際行動力。

▲▼國際少年運動會花蓮小將勇奪5金3銀1銅、共九面獎牌，表現耀眼。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

在大會報告中，花蓮縣詳細簡報2026年賽會籌備現況，包括成立執行委員會、競賽場館整備、選手村規劃、接待與交通動線安排等重點工作。同時強調，2026年賽事將以「永續辦理」、「安全第一」、「文化交流」為三大核心理念，致力打造一屆安全、專業且充滿臺灣特色的國際盛會。此外，也藉此機會熱情介紹花蓮獨有的人文風情與自然美景，包括七星潭海岸線及原住民族文化等，充分展現花蓮具備承辦大型國際賽會的豐富經驗與完善資源，誠摯邀請世界各地青少年運動員、教練及嘉賓蒞臨參與。

▲▼國際少年運動會花蓮小將勇奪5金3銀1銅、共九面獎牌，表現耀眼。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

翁書敏處長誠摯邀請各城市踴躍報名參與2026年的賽事，並表示：「花蓮縣將全力以赴，提供最優質的競賽環境與交流平台，讓孩子們在運動場上綻放光芒，也在彼此的互動中建立深厚友誼。我們期待在2026年與各位相聚花蓮！」

此次城市代表大會獲得與會代表熱烈回應，許多代表表達對花蓮籌備進度與專業展現高度肯定，並對2026年賽事充滿期待。未來，花蓮縣府將持續與國際總會密切合作，穩健推動各項籌備工作，為全世界的青少年打造一場精彩難忘的運動與文化交流盛會。

▲▼國際少年運動會花蓮小將勇奪5金3銀1銅、共九面獎牌，表現耀眼。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼2026年國際少年運動會將由台灣花蓮接棒主辦。

在繳出首日1金2銀1銅的優異成績後，花蓮代表隊再傳捷報——來自海星中學的王品棋於男子田徑100公尺短跑中力壓群雄，勇奪金牌；隨後於男子組4×100公尺大隊接力賽中，海星中學的林品翰、王品棋，化仁國中的林柏均，以及宜昌國中的徐唯宸四位好手齊心協力、全力衝刺，以0.02秒些微差距驚險奪金，充分展現團隊實力與速度魅力。國風國中四位泳將蔡宜綸、韓奕焌、謝侑辰與潘彥騰也表現出色，於男子50公尺自由式、50公尺蛙式等項目斬獲1金1銀，隨後再度攜手，在男子4×100公尺混合式接力中再下一城，為花蓮再添1金。此次遠赴愛沙尼亞參賽，舟車勞頓對選手體能是極大挑戰，然而花蓮小將不負眾望，最終勇奪5金3銀1銅、共九面獎牌，表現耀眼、再創巔峰佳績，優異表現不僅為隊伍爭光，也為即將主辦國際少年運動會的花蓮縣增添無限榮耀。

▲▼國際少年運動會花蓮小將勇奪5金3銀1銅、共九面獎牌，表現耀眼。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為期三天的2025國際少年運動會進入尾聲，閉幕典禮上，國際少年運動會總會（ICG）會長 Topole 正式宣布——2026年國際少年運動會將由台灣花蓮接棒主辦！典禮中，城市代表翁書敏處長從本屆主辦城市手中接下象徵主辦權的 ICG 旗幟，完成歷史性的一刻，宣告花蓮正式成為下一屆主辦城市。在旗幟交接儀式中，來自全球的城市代表與青年選手一同見證這激動人心的時刻。

縣長徐榛蔚相當重視本屆賽事，給予每位遠征愛沙尼亞的花蓮小將們最高的評價與鼓勵！也表示花蓮不僅是觀光勝地，更是一座擁抱運動、多元文化與國際視野的城市。2026國際少年運動會花蓮的團隊會全力籌備，邀請世界各國共襄盛舉，讓賽會成為台灣與世界青少年交流的重要里程碑，並讓花蓮成為世界看見台灣的美麗窗口。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鄧愷威球速更快了！6局三上三下
快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光
貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場
產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應
快訊／無人出局滿壘！　鄧愷威化解危機
救護車被劫走！　鳴笛開上國道
快訊／台中女6樓墜下！倒臥大樓門口慘死　社區急沖水清理血跡
快訊／鄧愷威登板！6上6下飆151公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮中低收老人福音！假牙補助首納固定假牙　最高補助4萬4

國際少年運動會圓滿閉幕！花蓮風光奪金摘銀　接下屆主辦旗

台南勞工局辦AI實務講座　許崧庭教從企劃到新聞稿垂直整合應用

南消二大隊義消學飛無人機　強化科技救災守護市民安全

台南女東豐路駕車迴轉失控連撞分隔島、石椅與重機　所幸人未傷

台東警局人事交接　饒慶鈴肯定警力守護治安有功

台東慢經濟理念引共鳴　雲林縣府團隊跨縣交流共學治理經驗

「貓咪CPR」成飼主必修課　新北動保處揭急救關鍵步驟

新北美人茶評鑑揭曉　三芝茶農粟益民再奪特等獎

官學合作再深化！新北地政局贈北大測量儀器　推動學用接軌

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

花蓮中低收老人福音！假牙補助首納固定假牙　最高補助4萬4

國際少年運動會圓滿閉幕！花蓮風光奪金摘銀　接下屆主辦旗

台南勞工局辦AI實務講座　許崧庭教從企劃到新聞稿垂直整合應用

南消二大隊義消學飛無人機　強化科技救災守護市民安全

台南女東豐路駕車迴轉失控連撞分隔島、石椅與重機　所幸人未傷

台東警局人事交接　饒慶鈴肯定警力守護治安有功

台東慢經濟理念引共鳴　雲林縣府團隊跨縣交流共學治理經驗

「貓咪CPR」成飼主必修課　新北動保處揭急救關鍵步驟

新北美人茶評鑑揭曉　三芝茶農粟益民再奪特等獎

官學合作再深化！新北地政局贈北大測量儀器　推動學用接軌

花蓮中低收老人福音！假牙補助首納固定假牙　最高補助4萬4

關稅算法早就講過！「一堆人嚇到」他嘆：4月記者會投影片都在

LIFE經典／TOTO新智慧馬桶　會用手機告訴你「今晚吃點蔬菜湯吧」

妻認愛小王「我們發生關係了」　夫心碎求償80萬元

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

陳炳辰／建商被房市景氣嚇爛　首購產品帶頭降價「恐現骨牌效應」

邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

深藏基隆廟口巷仔內碳烤三明治！在地老饕才知道的隱藏版早餐

快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光

不斷更新／鄧愷威主場首秀後援5局無失分！帶勝投資格退場

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

地方熱門新聞

北海岸公車路網大升級　3快線拚無縫接駁

萌翻花園夜市！夜奇鴨陪玩遊戲50元銅板券送不停

台東環保局推循環杯市集行動 鼓勵減廢從一杯開始

台東慢經濟理念引共鳴　雲林縣府團隊跨縣交流共學治理經驗

台南女東豐路駕車迴轉失控連撞分隔島、石椅與重機所幸人未傷

「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免預約

新北推廣「貓咪CPR」揭急救關鍵步驟

台南安吉路、海佃路口逢雨必淹陳亭妃促改排水引流安中抽水站

台東警局舉行人事交接典禮

掃QR碼免費送超商禮券？　金門警教你辨真偽

南消二大隊義消學飛無人機強化科技救災守護市民安全

父親節暖心加碼！台南勞工局星光電影院放映《怪奇家族》

尿布爺爺買牛奶　暖店員送他回家

審計處糾正小二甲種電台南藍軍促查力暘外200多公頃涉弊疑雲

更多熱門

相關新聞

第55屆全國技能競賽落幕李妮臻、莊玉雪逆勢奪金展現女力新典範

第55屆全國技能競賽落幕李妮臻、莊玉雪逆勢奪金展現女力新典範

國內技能競賽最高殿堂「第55屆全國技能競賽」20日在南港展覽館圓滿落幕，總統賴清德親臨現場頒獎並為選手加油打氣，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署表現亮眼，一舉拿下8金5銀3銅與12優勝獎項，總計28面獎牌，特別在建築舖面與粉刷技術與乾牆系統職類，更包辦金銀銅三大獎，成為此次競賽焦點。

世界警消運動會首日　台警柔道奪3金1銀2銅

世界警消運動會首日　台警柔道奪3金1銀2銅

海星卡巴迪全中運奪金摘銅　學姊鄉長貼紅榜

海星卡巴迪全中運奪金摘銅　學姊鄉長貼紅榜

助全中運奪金　花蓮導入AI射箭系統培育選手

助全中運奪金　花蓮導入AI射箭系統培育選手

世壯運閉幕邀Energy壓軸演出　

世壯運閉幕邀Energy壓軸演出　

關鍵字：

國際少年運動會閉幕風光奪金摘銀主辦旗

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面