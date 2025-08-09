國際少年運動會圓滿閉幕！花蓮風光奪金摘銀　接下屆主辦旗

▲▼國際少年運動會花蓮小將勇奪5金3銀1銅、共九面獎牌，表現耀眼。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣即將於2026年主辦第58屆國際少年運動會（International Children’s Games, ICG）。目前，縣府代表團正參加於愛沙尼亞塔林舉行的第57屆賽事，並於2025年8月7日上午出席各城市代表大會，正式向與會代表報告賽事籌備進度，展現花蓮的高度主辦誠意與國際行動力。

在大會報告中，花蓮縣詳細簡報2026年賽會籌備現況，包括成立執行委員會、競賽場館整備、選手村規劃、接待與交通動線安排等重點工作。同時強調，2026年賽事將以「永續辦理」、「安全第一」、「文化交流」為三大核心理念，致力打造一屆安全、專業且充滿臺灣特色的國際盛會。此外，也藉此機會熱情介紹花蓮獨有的人文風情與自然美景，包括七星潭海岸線及原住民族文化等，充分展現花蓮具備承辦大型國際賽會的豐富經驗與完善資源，誠摯邀請世界各地青少年運動員、教練及嘉賓蒞臨參與。

翁書敏處長誠摯邀請各城市踴躍報名參與2026年的賽事，並表示：「花蓮縣將全力以赴，提供最優質的競賽環境與交流平台，讓孩子們在運動場上綻放光芒，也在彼此的互動中建立深厚友誼。我們期待在2026年與各位相聚花蓮！」

此次城市代表大會獲得與會代表熱烈回應，許多代表表達對花蓮籌備進度與專業展現高度肯定，並對2026年賽事充滿期待。未來，花蓮縣府將持續與國際總會密切合作，穩健推動各項籌備工作，為全世界的青少年打造一場精彩難忘的運動與文化交流盛會。

▲▼2026年國際少年運動會將由台灣花蓮接棒主辦。

在繳出首日1金2銀1銅的優異成績後，花蓮代表隊再傳捷報——來自海星中學的王品棋於男子田徑100公尺短跑中力壓群雄，勇奪金牌；隨後於男子組4×100公尺大隊接力賽中，海星中學的林品翰、王品棋，化仁國中的林柏均，以及宜昌國中的徐唯宸四位好手齊心協力、全力衝刺，以0.02秒些微差距驚險奪金，充分展現團隊實力與速度魅力。國風國中四位泳將蔡宜綸、韓奕焌、謝侑辰與潘彥騰也表現出色，於男子50公尺自由式、50公尺蛙式等項目斬獲1金1銀，隨後再度攜手，在男子4×100公尺混合式接力中再下一城，為花蓮再添1金。此次遠赴愛沙尼亞參賽，舟車勞頓對選手體能是極大挑戰，然而花蓮小將不負眾望，最終勇奪5金3銀1銅、共九面獎牌，表現耀眼、再創巔峰佳績，優異表現不僅為隊伍爭光，也為即將主辦國際少年運動會的花蓮縣增添無限榮耀。

為期三天的2025國際少年運動會進入尾聲，閉幕典禮上，國際少年運動會總會（ICG）會長 Topole 正式宣布——2026年國際少年運動會將由台灣花蓮接棒主辦！典禮中，城市代表翁書敏處長從本屆主辦城市手中接下象徵主辦權的 ICG 旗幟，完成歷史性的一刻，宣告花蓮正式成為下一屆主辦城市。在旗幟交接儀式中，來自全球的城市代表與青年選手一同見證這激動人心的時刻。

縣長徐榛蔚相當重視本屆賽事，給予每位遠征愛沙尼亞的花蓮小將們最高的評價與鼓勵！也表示花蓮不僅是觀光勝地，更是一座擁抱運動、多元文化與國際視野的城市。2026國際少年運動會花蓮的團隊會全力籌備，邀請世界各國共襄盛舉，讓賽會成為台灣與世界青少年交流的重要里程碑，並讓花蓮成為世界看見台灣的美麗窗口。