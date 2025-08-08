　
社會 社會焦點 保障人權

普發1萬竟成詐騙工具…詐團偽造連結騙個資　刑事局提4點自我防範

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲全民普發1萬元仍未通過，詐騙集團利用假網站釣魚騙個資。（圖／記者吳杰澄攝）

記者邱中岳／台北報導

「全民普發一萬元」法案雖已三讀通過並經總統公告，相關預算仍未經立法院審議通過，且發放方式與申請管道亦尚未正式公布，詐騙集團卻已盯上欲領取一萬元現金的民眾，近期，刑事警察局發現有不法分子冒用中央存保公司名義，製作假網站和發送詐騙訊息，誘導民眾提供個人敏感資料，意圖行騙。

刑事局調查，詐騙集團以「全民普發現金一萬元」為誘餌，發送偽造的網站連結與簡訊，聲稱民眾需填寫個人資料以符合領取資格，這些網站外觀與中央存保公司網站極為相似。

誘使不知情的被害民眾，不疑有他就提供信用卡號、銀行帳戶、身分證號、密碼等敏感資訊。詐騙集團利用這些資料進行金融詐騙，對民眾的財務安全構成重大威脅。

刑事局表示，中央存保公司不會透過網站、簡訊或電話要求民眾提供任何個人資料，任何要求民眾提供身分證號、銀行帳戶、密碼等資料的訊息，都應視為可疑詐騙訊息，民眾若收到類似訊息，應立即提高警覺。

警方呼籲，收到不明簡訊，不要點擊相關可疑連結，其次，可以求證官方資訊，包括165、相關官方網站、電話，再者也可以透過報警確認，避免損失擴大，最後應該提高警覺，定期關注反詐騙資訊，提升自我防範詐騙集團的能力。

08/07 全台詐欺最新數據

539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄發錢了！資格符合「最高領3萬」
台中死亡車禍！二寶媽載6歲女兒搶救不治
快訊／臨時通知！統一獅突換先發投手
陳屍20層樓電塔！　死者背景曝光
台大醫挨揍！男衝診間揮拳打人
柯文哲出庭暴走！律師曝待遇「阿北拿一堆特權」：司法確實不公
捲入台積電內鬼案！日本人也怒喊「半導體快完了」：難道不丟臉嗎

屏東地政事務所最近多次接獲民眾反映，遭不肖人士冒充地政人員來電，藉地籍異動登記為由套問出生年月日、身分證字號及土地地號等個資。地政處提醒，公務機關不會透過電話或簡訊要求驗證身分，務必掛斷查證，並可申辦「地籍異動即時通」，即時掌握不動產異動，防堵詐騙。

