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鹽巴不要放冰箱！日廚師教正確保存法：只用橡皮筋綁也NG

廚師提醒鹽巴勿放在冰箱裡，應用容器密封常溫保存，避免受潮結塊。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲廚師建議用容器密封常溫保存，避免鹽巴受潮結塊。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

鹽巴是每個人家裡必備的調味料，但應該放在室溫還是冰箱裡保存呢？對此，日本廚師Papuchan表示，並不建議把鹽巴放在冰箱冷藏，否則一不小心鹽巴就會受潮結塊，最好的方式是將鹽巴放入密封容器中，放在常溫下才能妥善保存。

據《Yahoo JAPAN》報導，廚師Papuchan日前在社群上做了一項小調查，發現有多達87％的粉絲根本不知道鹽巴正確的保存方式，於是向大家科普「不建議將鹽巴冷藏」。

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Papuchan解釋，雖然冰箱是存放大多數食材的理想場所，但如果將鹽巴放入冰箱中保存，鹽巴會因為溫差產生水氣，然後一吸收水分後，鹽巴就會受潮結塊，難以使用。

但常溫保存也不是隨便亂放就好。Papuchan提醒，千萬別將鹽放在瓦斯爐旁邊，避免高溫影響鹽巴品質，或是放在水槽附近，讓鹽巴因為濕氣變硬，至於不少人會用橡皮筋綑綁裝有鹽巴的袋子，但其實這樣並不夠密封，水氣還是會透過縫隙被吸收。

Papuchan指出，最理想的保存方式，是將鹽巴裝入密封罐中，再放在穩定的室溫的櫥櫃裡，才能長時間保存，防止鹽巴受潮變質。

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