獨／34E前JKF女郎捷運站爆衝突　身上藏毒品「雙陽性」下場慘曝

▲身材姣好的JFK女郎賈瞳瞳再度施用毒品判2月，法院批「戒癮意志薄弱」。（圖／翻攝賈曈曈IG）

記者黃宥寧／台北報導

曾以甜美外型及34E身材走紅的前JKF女郎賈瞳瞳，過去曾多次因吸毒與捲入愛情詐騙400萬元等事件引發爭議。日前，她在捷運站與人爆衝突，遭警搜出毒彈並驗尿，尿檢呈依托咪酯與甲基安非他命雙毒陽性，法院依施用第二級毒品判刑2月，可1000元折算1日易科罰金，全案可上訴。

判決指出，賈女曾因施用毒品被裁定送觀察勒戒，於2022年6月2日出所；未料短短3年內又重蹈覆轍。她於2025年1月14日下午1時30分，在新北市住家以電子菸吸食摻有依托咪酯成分的菸油後外出，下午2時17分在台北市捷運某站出口前與人發生糾紛，警方到場盤查時查獲含依托咪酯成分的煙彈一顆。

檢警送驗後，她的尿液對依托咪酯與甲基安非他命呈陽性反應，全案移送地檢署偵辦後，聲請以簡易判決處刑。

法院審理時認為，賈瞳瞳先前已因施用毒品接受觀察、勒戒，卻仍未能戒除毒癮，出所後短短3年再犯，顯示戒癮意志薄弱，其施用與持有行為不僅對自身健康造成嚴重危害，也對社會風氣與治安具潛在影響。

不過，法官考量她到案後坦承犯行、態度尚可，並綜合其施用次數、持毒數量、教育程度（高職畢）、素行紀錄，以及目前從事直播、外拍、Showgirl工作的經濟困境，處有期徒刑2月，並諭知1000元折算1日易科罰金；扣案煙彈則依法沒收銷燬。

事實上，她早在2021年11月24日凌晨就曾因毒品案登上新聞版面。當時埔墘派出所員警在新北板橋巡邏時，發現一輛賓士車違停，盤查時意外查出副駕的她為失蹤人口。員警在她褲子口袋內發現重約9公克的毒咖啡包3包，當場將她逮捕並送新北地檢署，檢方訊後諭令5000元交保。