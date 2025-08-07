　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

20%對等關稅生效　民眾黨：賴總統的「暫時」話術還要騙多久？

▲▼台灣民眾黨召開 美對台關稅20%　賴卓讓台灣被打趴 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣輸美關稅20%已於台灣時間7日中午生效，民眾黨表示，目前沒有任何訊息顯示關稅有調降的空間，反而不斷看到川普總統釋放各種訊息，而賴清德總統跟執政團隊卻狀況外，只能用「暫時性」關稅來跟國人爭取「補考時間」，至今卻毫無進展，根本就是「談判搞黑箱、補考交白卷」，賴總統的「暫時」話術還要騙國人多久？

民眾黨指出，自從上週美國政府公布台灣關稅20%已一週，賴政府依舊無法給國人清楚交代，究竟20％關稅要「暫時」到何年何月？但從今日起，台灣輸美關稅多出主要競爭對手日本、韓國5%，對百工百業來說，這個「暫時」簡直度日如年，賴政府根本束手無撤，至今仍以拖待變，持續用保密協議包裝黑箱。

民眾黨指出，國人要不到答案，反而天天聽到政府部門「練肖話」，行政院秘書長龔明鑫說「企業海外投資不代表外移」、經濟部長郭智輝狀況外說「川普假訊息」，荒腔走板的發言說明了執政團隊只剩一張嘴，靠美化、內宣的方式，用包裝過的語言欺騙國人，掩蓋真相，但面對高關稅挑戰，可不容許官員們「當賴皮、耍嘴皮」。

民眾黨喊話，請賴政府說清楚講明白，20％關稅是否暫時變永久？萬萬不可「以黑箱作業的方式，未審慎評估各行各業所受的衝擊，就送入國會」，那就真正坐實了賴清德所領導的政府就是他口中的獨裁政府。

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中
快訊／開單3天沒人收…驚見後座男「身體已冒屍斑」
規模6.2地震　氣象署：震央近沖繩「未來餘震少」
快訊／柯文哲點名檢察官罵「X」　北檢最新聲明
台積電伴飛！0050分割後大漲11%　133萬人嗨翻
沈玉琳血癌！醫示警「4習慣害癌變」：沒病史也會中
快訊／台灣6.2地震「沖繩也在晃」！　最大震度3
快訊／15:45規模6.2地震　最大震度3級
快訊／15:45地震　台北有感搖晃
《廚神》正妹網紅高速公路自撞亡！　享年38歲…家屬發聲

