3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

美製iPhone時代來臨？蘋果再砸6,000億美元　全力推動在地供應鏈

▲▼ 。（圖／蘋果提供）

▲蘋果砸6,000億美元擴大投資，力推美國製造計畫 。（圖／蘋果提供，下同）

記者吳立言／綜合報導

蘋果宣布，未來四年將加碼投資美國6,000億美元，並啟動全新「美國製造計畫（American Manufacturing Program, AMP）」，擴大供應鏈與先進製造回流美國，涵蓋晶片、AI、伺服器及稀土材料等領域。

蘋果執行長庫克表示「我們很自豪能擴大對美國的承諾，這項計畫涵蓋與10家企業的新合作，零組件將用於全球銷售的Apple產品。」蘋果目前在全美合作超過千家供應商，支援45萬個相關工作，並計畫再新增2萬名員工，重點在研發、AI與晶片設計等。

▲▼ 。（圖／蘋果提供）

製造方面，肯塔基州將建成全球最大智慧手機玻璃產線，德州則將生產Face ID雷射元件與晶片設備；在亞利桑那州，蘋果與台積電合作生產晶片，封裝工作則由艾克爾（Amkor）負責，建立完整的本土供應鏈。

此外，蘋果也與博通（Broadcom）、格羅方德（GlobalFoundries）合作生產5G與電源晶片，2025年預計於美國生產超過190億顆晶片。

▲▼ 。（圖／蘋果提供）

蘋果也在德州休士頓設立伺服器新廠，預計2026年量產，支援Apple Intelligence與AI雲端服務。北卡羅來納、愛荷華、內華達與俄勒岡的資料中心也在擴建中，全數採用再生能源供電。

同時，蘋果也將於8月19日在底特律開設「製造學院」，協助中小企業導入先進製造與AI。蘋果表示，透過這項投資，將強化美國在高科技製造與AI基礎建設的全球競爭力。

08/06 全台詐欺最新數據

沈玉琳罹血癌！昔喊「想活久一點」　被女兒一句話惹鼻酸
爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原　陳佩琪哭倒
獨／沈玉琳血癌「已轉院到台大醫院」！　後續治療評估中
同事嚇到！台積電內鬼突花上億買2豪宅　檢調追藏鏡人
普發1萬人人有？　行政院鬆口：僅調整產業支持方案
獨／台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了
1個多小時就散會　沈伯洋遺憾：藍白委拒閱機密文件便離席
快訊／川普對等關稅正式上路！　各國稅率一次看

美製iPhone時代來臨？蘋果再砸6,000億美元　全力推動在地供應鏈

TAA國際HI-END音響展搶先看！入門款到千萬頂奢落地喇叭全都有

舊手機用戶注意！LINE將強制升級　不更新恐無法傳訊

父親節限定驚喜！LINE聊天室特效上線　熊大動畫陪你說感謝

內部文件曝光！iPhone 17系列、AirPods Pro 3傳將同台發表

博通推出Jericho4助力AI資料中心互連　採用台積電3奈米製程

博通推出Jericho4助力AI資料中心互連　採用台積電3奈米製程

IC設計大廠博通（Broadcom）今日宣布，針對下一代分散式AI基礎架構平台所設計的 Jericho4 乙太網交換式（ethernet fabric）路由器已開始出貨，Jericho4採用台積電（2330）3奈米製程，以及CoWoS-S封裝技術，博通靠著Jericho4，將有望在AI資料中心互聯能力上，挑戰目前霸主NVIDIA的NVLink。

庫克罕見喊話：蘋果不能輸在AI！

庫克罕見喊話：蘋果不能輸在AI！

蘋果傳正研發「類ChatGPT」App

蘋果傳正研發「類ChatGPT」App

庫克：「個人化Siri」將於2026登場

庫克：「個人化Siri」將於2026登場

蘋果AI核心主管傳年薪千萬跳槽Meta

蘋果AI核心主管傳年薪千萬跳槽Meta

蘋果AppleAppleIntelligence美國製造計畫Amkor博通Broadcom格羅方德GlobalFoundries

快訊／川普：台積電投資2000億美元

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！

