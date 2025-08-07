美製iPhone時代來臨？蘋果再砸6,000億美元　全力推動在地供應鏈

▲蘋果砸6,000億美元擴大投資，力推美國製造計畫 。（圖／蘋果提供，下同）

記者吳立言／綜合報導

蘋果宣布，未來四年將加碼投資美國6,000億美元，並啟動全新「美國製造計畫（American Manufacturing Program, AMP）」，擴大供應鏈與先進製造回流美國，涵蓋晶片、AI、伺服器及稀土材料等領域。

蘋果執行長庫克表示「我們很自豪能擴大對美國的承諾，這項計畫涵蓋與10家企業的新合作，零組件將用於全球銷售的Apple產品。」蘋果目前在全美合作超過千家供應商，支援45萬個相關工作，並計畫再新增2萬名員工，重點在研發、AI與晶片設計等。

製造方面，肯塔基州將建成全球最大智慧手機玻璃產線，德州則將生產Face ID雷射元件與晶片設備；在亞利桑那州，蘋果與台積電合作生產晶片，封裝工作則由艾克爾（Amkor）負責，建立完整的本土供應鏈。

此外，蘋果也與博通（Broadcom）、格羅方德（GlobalFoundries）合作生產5G與電源晶片，2025年預計於美國生產超過190億顆晶片。

蘋果也在德州休士頓設立伺服器新廠，預計2026年量產，支援Apple Intelligence與AI雲端服務。北卡羅來納、愛荷華、內華達與俄勒岡的資料中心也在擴建中，全數採用再生能源供電。

同時，蘋果也將於8月19日在底特律開設「製造學院」，協助中小企業導入先進製造與AI。蘋果表示，透過這項投資，將強化美國在高科技製造與AI基礎建設的全球競爭力。