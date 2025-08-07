　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

動物活過來了！　察哈爾毛繡唯妙唯肖被譽為「平面標本」

▲▼「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營，參訪察右後旗文化館展出的察哈爾毛繡。（圖／記者陳冠宇攝）

▲察哈爾毛繡。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／烏蘭察布報導

距今已有800餘年歷史的「察哈爾毛繡」，因真實再現動物的原生狀態，被譽為「平面標本」。由於工序繁複、學習者少，察哈爾毛繡技藝正面臨失傳的風險，而察右後旗文化館在推廣與傳承的路上，扮演重要角色。

「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營正在內蒙古烏蘭察布進行，來自台灣的青年與原住民6日參訪察右後旗文化館，親身觀賞與了解察哈爾毛繡的作品和製作技藝。

察哈爾毛繡是察哈爾蒙古族古老的傳統手工技藝。毛繡作品使用動物皮毛中的鋒毛（退絨），在傳統的大經緯紗網上栽植出各種動物圖案，展現出馬背民族獨有的原始工藝美。察哈爾毛繡已被大陸列為國家級非物質文化遺產代表性項目。

▲▼「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營，參訪察右後旗文化館展出的察哈爾毛繡。（圖／記者陳冠宇攝）

▲製作中的察哈爾毛繡。（圖／記者陳冠宇攝）

察哈爾毛繡製作流程複雜、工序繁多，共有24個技法，包括造型、器官、景觀等三部分。造型方面包含相皮、辨色、舒皮、擀毛、勾毛、剪毛、推毛、栽植；器官包括磨口、加舌、裝牙、上鬚、磨墊、修趾、安鼻、點眼；景觀則有白雪、苔蘚、青草、石子、山崖、樹木、花卉、河水。

察右後旗文化館副館長劉曉敏接受《東森新媒體ETtoday》採訪時表示，察哈爾毛繡技藝迄今仍使用動物真皮製作，包括牛、羊、狗等家畜，因為仿真毛做不出來動物的靈魂。

談及這項技藝的傳承，劉曉敏坦言，傳承人少、願意學習者不多，是目前最大困難；同時，由於技藝繁複、教學特別難，傳承技藝的徒弟因而較少。察右後旗文化館設立培訓班與培訓基地，目的就是讓更多人了解毛繡的意義，讓技藝繼續傳承下去。

▲▼「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營，參訪察右後旗文化館展出的察哈爾毛繡。（圖／記者陳冠宇攝）

▲察右後旗文化館展出的察哈爾毛繡。（圖／記者陳冠宇攝）

劉曉敏介紹，當地現有一位自治區級傳承人，以及其徒弟（市級傳承人），因此很緊急地需要把這門手工藝傳承下去。她並憂心，培養學員需時，且當前學員尚未能完整地把作品做好、做精。因為毛繡的製作與學習過程都很艱難，學員需要有耐心，還得有美術功底。

除了培訓傳承，察右後旗文化館也致力於文化推廣，讓更多普羅大眾了解察哈爾毛繡。劉曉敏說，他們展開過面向全大陸的培訓班、研學活動等，學生可於放假時前來體驗，並由老師授課；此外，也在各大平台進行推廣宣傳。

▲▼「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營，參訪察右後旗文化館展出的察哈爾毛繡。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼台灣青年參訪察右後旗文化館，了解察哈爾毛繡製作工藝。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼「草原之約 青春交響」兩岸青年藝術交流營，參訪察右後旗文化館展出的察哈爾毛繡。（圖／記者陳冠宇攝）

趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

