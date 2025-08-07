立秋進補4不吃　習俗：秋後蚊子「猛於虎」不能掉以輕心

▲江蘇南京立秋晨間的第一抹曙光。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

今（7日）是農曆二十四節氣中的「立秋」，也代表從曆法名義上已經進入秋季。然而，隨著全球氣候變遷，立秋雖至，但暑熱未消，民間常有「秋老虎」發威的說法，而此時正是陰陽轉換、冷熱交替之際，民眾稍不注意便容易感染呼吸道和心血管疾病，因此，換季養生成為民眾熱議的話題。

▲陽澄湖大閘蟹。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，常言道「立秋貼秋膘，冬天不挨凍」，「貼秋膘」作為一種傳統習俗，承載著人們對美好生活的嚮往。很多人認為，貼秋膘可以補充身體所需要的營養，為即將到來的寒冬儲存能量，但一味補充高脂肪食物，可能會給身體帶來意想不到的傷害。超重肥胖、高血壓、高血脂、高血糖等慢性基礎病人群更要謹慎「貼秋膘」。

由於現代人飲食習慣改變，立秋的「四不吃」分別為「不吃生冷海鮮」；「不吃寒涼瓜果」；「不吃辛辣燥熱」和「不吃肥膩厚味」。

其對應的養生之道則是立秋時節海鮮雖鮮美，但仍要注意氣溫偏高帶來的細菌和保鮮衛生；人體進入秋季「陽氣」開始收斂，寒涼瓜果雖能去熱，但易損傷脾胃；立秋後，氣候逐漸轉為乾燥，如食用過多的辛辣燥熱食物，易助長體內火氣，出現口乾舌燥、咽喉腫痛、皮膚乾癢等症狀；至於在「儲備」過冬能量方面，也要避免攝取過多高脂肪食物，避免「三高」來襲。

此外，民間還有「八月八，蚊子嘴開花」；「秋後蚊子猛於虎」的相關描述，有些民眾認為，立秋後蚊子會減少，其實不然，「蚊子是一種變溫動物，最喜歡攝氏25至30度之間的氣溫，夏天溫度很高時，蚊蟲叮咬活動反而會受到一定的限制，但入秋後適宜的氣溫，會使得蚊蟲叮咬活動更加活躍，還有一些蚊子要藉由吸血儲存能量過冬，因此，立秋後的蚊蟲往往叮得更狠、吸血次數也更多。」