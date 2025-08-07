　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新疆伊犁網紅吊橋繩索斷裂　遊客滑落溪谷致5死24傷

記者魏有德／綜合報導

新疆伊犁州昭蘇縣夏塔景區一座吊橋昨（6）日傍晚發生橋索斷裂事故，造成橋面傾斜，29名遊客墜橋，其中，有5名遊客不幸罹難、2人重傷，22人輕傷，傷者暫無生命危險。當地相關部門已緊急關閉景區並展開調查，值得注意的是，這座吊橋曾在2024年6月便發生主繩損壞事件，引發安全管理疑慮。

▲新疆伊犁一座網紅吊橋鋼索斷裂，遊客摔落溪谷。（圖／翻攝微博）

▲新疆伊犁一座網紅吊橋鋼索斷裂，遊客摔落溪谷。（圖／翻攝微博，下同）

《齊魯晚報》報導，8月6日18時許，新疆伊犁州昭蘇縣夏塔景區一吊橋其中一條橋索斷裂，發生橋面傾斜，橋上29人滑落。其中，5人不幸遇難，22人受輕傷，2人傷勢較重，受傷人員已第一時間送往醫院接受身體檢查和醫療救治，無生命危險。

▲新疆伊犁一座網紅吊橋鋼索斷裂，遊客摔落溪谷。（圖／翻攝微博）

事發當時，有遊客拍下驚險瞬間，只見橋索斷裂後橋身逐漸傾斜，吊橋下方是湍急的溪流，多名遊客從高空摔落至河流，部分遊客死抓著橋面，也有人躺倒在岸邊碎石堆，現場也出現直升機加入救援。

一名親歷者心有餘悸地表示，原本在橋上與朋友嬉笑，橋索突然斷裂之際讓他瞬間腦中空白，「爬到岸邊時，看到好多人被河水沖走，現在打字的手還在發抖。」

▲新疆伊犁一座網紅吊橋鋼索斷裂，遊客摔落溪谷。（圖／翻攝微博）

事故發生後，當地應急部門立即展開救援與善後，景區已暫停開放，相關人員僅回應「等官方通知」。昭蘇縣應急管理局強調，仍在核實落水與受傷情況，數據尚未最終確認。

據了解，這座吊橋曾在2024年6月19日就曾發生過主繩損壞傾斜事故，導致多名遊客驚慌跌倒。當時，景區一度宣稱將強化巡檢與維護，時隔一年再度出事，恐引發外界對其安全承諾的質疑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國
川普徵半導體關稅！　南韓嗨喊：三星、SK不適用
沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」確診　醫示警：男生要注意
川普突變卦！美公告新稅率　日本發現「跟協議不一樣」
快訊／屍體掛20層樓電線！成功下放地面　救援時間軸曝
快訊／熱帶低壓生成！2可能路徑曝　粉專：若接近台灣強度不弱
快訊／東京威力科創捲台積電洩密事件　公司：已開除涉案員工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

動物活過來了！　察哈爾毛繡唯妙唯肖被譽為「平面標本」

立秋進補4不吃　習俗：秋後蚊子「猛於虎」不能掉以輕心

新疆伊犁網紅吊橋繩索斷裂　遊客滑落溪谷致5死24傷

陸資安老董周鴻禕狠評台灣網軍：水平低下但特別勤快

台青赴內蒙古交流　馬曉光：領略草原風采、感受少數民族文化

賴清德凱達格蘭論壇致詞　國台辦嗆「數典忘祖沒好下場」

兩岸青春再次熱血揮棒！　2025福建連城青少年棒球賽開幕

兩岸馬術代表隊奔騰榕城　200多名選手連3天比拚騎術

2025兩岸霹靂舞大賽　300名街舞愛好者「以舞會友」

廣東「水上樂園被洪水沖走」！　居民喊：開業3天3000萬漂走了

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

動物活過來了！　察哈爾毛繡唯妙唯肖被譽為「平面標本」

立秋進補4不吃　習俗：秋後蚊子「猛於虎」不能掉以輕心

新疆伊犁網紅吊橋繩索斷裂　遊客滑落溪谷致5死24傷

陸資安老董周鴻禕狠評台灣網軍：水平低下但特別勤快

台青赴內蒙古交流　馬曉光：領略草原風采、感受少數民族文化

賴清德凱達格蘭論壇致詞　國台辦嗆「數典忘祖沒好下場」

兩岸青春再次熱血揮棒！　2025福建連城青少年棒球賽開幕

兩岸馬術代表隊奔騰榕城　200多名選手連3天比拚騎術

2025兩岸霹靂舞大賽　300名街舞愛好者「以舞會友」

廣東「水上樂園被洪水沖走」！　居民喊：開業3天3000萬漂走了

1句藍白合惹怒陳佩琪嗆沒誠意「再告一次」　鍾小平：尊重她

高雄「日本村」突傳歇業　免費和服漫遊成絕響

頻尿還憋不住恐是「急迫性尿失禁」　醫：常被誤認是感染

詹皇封王球衣遭竊！ 熱火內鬼狂偷400件紀念品　轉手進帳6000萬

大谷翔平轟3分砲、飆8次三振　締百年紀錄仍吞敗

台積電內鬼「是菁英中的菁英」　專家揭超狂年薪懷疑：已經有組織

談半導體關稅　民進黨發言人「台灣美國一起發大財！」

京華城案今開庭！黃國昌不滿2週沒開庭　續押柯文哲理由何在

「願捐沈玉琳骨髓」網批：有點常識！陳宥心高EQ回應：我會不知道嗎

富豪千金花錢下咒人妻「去死」！女巫曝報應：下場慘到發瘋

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

大陸熱門新聞

陸資安老董周鴻禕狠評台灣網軍：水平低下但特別勤快

賴清德凱達格蘭論壇致詞　國台辦嗆「數典忘祖沒好下場」

陸28歲女子因口臭查出胃癌前病變

台青赴內蒙古交流　馬曉光：領略草原風采、感受少數民族文化

陸14歲少女遭霸凌拍片 警方時隔11天才公佈處置...母親氣到暈倒

才開幕3天！廣東「水上樂園」被洪水沖走

陸7歲童補習班墜樓　母衝進教室已來不及

外網瘋傳四川霸凌升級警民衝突 陸網靜默...DeepSeek「思考中斷」

新疆伊犁網紅吊橋繩索斷裂 遊客滑落溪谷致5死24傷

情侶在「兒童閱讀區」親密摟抱逾10分鐘 家長曝：保安曾多次勸阻

只因心情不好！陸女在貓咖「打死4隻貓」

立秋進補4不吃 習俗：秋後蚊子「猛於虎」不能掉以輕心

女大生撞臉大S爆紅！挨酸暴怒刪光照

香港計程車暴衝　遊客滑手機遭撞「半身粉碎」

更多熱門

相關新聞

穿飛鼠裝挑戰死亡之星！中國網紅撞山壁慘死

穿飛鼠裝挑戰死亡之星！中國網紅撞山壁慘死

中國一名25歲男子近日前往義大利挑戰極限運動，沒想到身穿飛鼠裝一躍而下，卻在半途撞上山壁，導致傷重身亡。目前男子的遺體已由直升機吊掛下山，詳細案發原因仍待釐清。

北韓母女「半夜躺路邊」遭輾斃！

北韓母女「半夜躺路邊」遭輾斃！

台積電嘉義廠工人5公尺高墜落　2個月6起意外

台積電嘉義廠工人5公尺高墜落　2個月6起意外

家人墜谷剩他獨活　14歲兒夢見亡母

家人墜谷剩他獨活　14歲兒夢見亡母

英38歲男「出國植髮」慘死手術台

英38歲男「出國植髮」慘死手術台

關鍵字：

吊橋事故新疆伊犁遊客墜橋安全管理悲劇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

龜山高壓電塔掛男屍！死亡超過3天身分曝

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面