新疆伊犁網紅吊橋繩索斷裂　遊客滑落溪谷致5死24傷

記者魏有德／綜合報導

新疆伊犁州昭蘇縣夏塔景區一座吊橋昨（6）日傍晚發生橋索斷裂事故，造成橋面傾斜，29名遊客墜橋，其中，有5名遊客不幸罹難、2人重傷，22人輕傷，傷者暫無生命危險。當地相關部門已緊急關閉景區並展開調查，值得注意的是，這座吊橋曾在2024年6月便發生主繩損壞事件，引發安全管理疑慮。

▲新疆伊犁一座網紅吊橋鋼索斷裂，遊客摔落溪谷。（圖／翻攝微博，下同）

《齊魯晚報》報導，8月6日18時許，新疆伊犁州昭蘇縣夏塔景區一吊橋其中一條橋索斷裂，發生橋面傾斜，橋上29人滑落。其中，5人不幸遇難，22人受輕傷，2人傷勢較重，受傷人員已第一時間送往醫院接受身體檢查和醫療救治，無生命危險。

事發當時，有遊客拍下驚險瞬間，只見橋索斷裂後橋身逐漸傾斜，吊橋下方是湍急的溪流，多名遊客從高空摔落至河流，部分遊客死抓著橋面，也有人躺倒在岸邊碎石堆，現場也出現直升機加入救援。

一名親歷者心有餘悸地表示，原本在橋上與朋友嬉笑，橋索突然斷裂之際讓他瞬間腦中空白，「爬到岸邊時，看到好多人被河水沖走，現在打字的手還在發抖。」

事故發生後，當地應急部門立即展開救援與善後，景區已暫停開放，相關人員僅回應「等官方通知」。昭蘇縣應急管理局強調，仍在核實落水與受傷情況，數據尚未最終確認。

據了解，這座吊橋曾在2024年6月19日就曾發生過主繩損壞傾斜事故，導致多名遊客驚慌跌倒。當時，景區一度宣稱將強化巡檢與維護，時隔一年再度出事，恐引發外界對其安全承諾的質疑。