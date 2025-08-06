尷尬！新郎結婚誓詞「喊成前女友名字」　新娘反應全被拍下

▲男子在說出結婚誓詞時，誤喊前女友的名字。（圖／翻攝TikTok）



記者柯振中／綜合報導

英國一場浪漫婚禮意外成為爆紅話題，只因新郎在誓詞中脫口而出前女友的名字，令全場爆笑。新娘不但未翻臉，還大方一笑置之，但影片上傳TikTok後，網友反應兩極，有人替新郎緊張叫屈，也有人直批這是「愛情即刻取消」。

根據外媒報導，這場婚禮2023年在英格蘭的一處鄉鎮舉行，當時新郎安德魯（Andrew）與新娘莉貝卡（Rebecca）正在宣示，安德魯在證婚人的帶領下，原要說出「我願娶妳，莉貝卡·莎拉·瓊·庫雷希（Rebecca Sarah Joan Qureshi）」等話語，期間卻發生口誤，將莉貝卡的名字喊成「莎拉（Sarah）」。

令人尷尬的是，安德魯的前任女友名字正好是莎拉，導致現場氣氛一片尷尬。所幸莉貝卡並沒有想太多，而是直接笑了出來，讓現場賓客也忍不住發出笑聲，尷尬的氣氛瞬間被化解。

事後莉貝卡受訪時表示，自己的中間名也有「莎拉」這兩個字，安德魯只是因為太過緊張，所以不小心犯錯，並沒有其他惡意。

莉貝卡後續將這段影片上傳至TikTok，吸引了許多人觀看，有些網友為此緩頰，安德魯只是太過緊張，所以才不小心喊錯名字。不過同樣有人痛批，「他的行為毀了婚禮」、「愛情即刻取消。」