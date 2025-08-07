　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

長髮正妹嫁給「身高120cm」男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

▲身高不是問題！安妮塔決定嫁給提姆。（圖／翻攝自Anita Wing Lee臉書）

▲跨越身高障礙的真愛！安妮塔決定嫁給提姆。（圖／翻攝自Anita Wing Lee臉書，下同）

記者曾羿翔／綜合報導

加拿大多倫多近日因一對新人引發廣大關注，來自亞裔家庭的安妮塔（Anita Wing Lee）與患有侏儒症、身高僅約120公分的提姆（Tim Muttoo）舉行婚禮，這段充滿勇氣與真誠的愛情故事感動無數網友。

綜合外媒報導，外型亮麗的安妮塔是一名社群平台人氣創作者與企業家，擁有 MBA 學歷與數萬粉絲；提姆則是工程師，並與她共同經營慈善組織 H2O4All，致力於為全球提供乾淨水源。他們於 2021 年在朋友聚會上認識，最初提姆主動示好，卻遭婉拒。但安妮塔後來察覺自己的情感並不如想像冷淡，在多次相處後逐漸被提姆的真誠、細膩與責任感打動，兩人最終於2024年訂婚，今年步入禮堂。

▲身高不是問題！安妮塔決定嫁給提姆。（圖／翻攝自Anita Wing Lee臉書）

▲兩人的婚禮照曝光後在網路上迅速爆紅。

婚禮照曝光後在網路上迅速爆紅，甚至一度被質疑為 AI 合成。對此，安妮塔近日親自駁斥並表示：「我們的婚照是真實的，我們的愛情更是真實的。身高從來不是我的擇偶標準，我要的是內涵、信仰與理解。」她更鼓勵大家勇敢跳脫框架，追求真正契合的關係。

▲身高不是問題！安妮塔決定嫁給提姆。（圖／翻攝自Anita Wing Lee臉書）

▲安妮塔分享真實心聲，讓許多網友大呼感動。

為記錄他們的愛情故事，兩人特地建立網站分享過程，希望能啟發他人相信愛的多樣性。安妮塔也坦言，當初的掙扎來自對「理想伴侶」的既定印象，但她最終明白，真正重要的是內在的安全感與價值觀的契合。

▼安妮塔發現提姆相當體貼且具責任感，值得託付終身。

▲身高不是問題！安妮塔決定嫁給提姆。（圖／翻攝自Anita Wing Lee臉書）

▲身高不是問題！安妮塔決定嫁給提姆。（圖／翻攝自Anita Wing Lee臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 3 2009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／30歲女「拿刀捅死老公」　羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

11歲星國女童買冰淇淋「遭老闆性侵」！他上訴提一要求引公憤

日痴漢火車站舔女高中生大腿　還從月台一路追進車廂

長髮正妹嫁給「身高120cm」男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

國際火線／晚安，祝好運：麥卡錫主義的終結

美才宣布關稅加到50%！印度總理莫迪傳8/31訪華　7年來首次

台積電洩密扯出日本！CNN分析「威脅國安」　韓媒：台日出現裂痕

快訊／川普不爽莫迪購買俄羅斯石油　將印度關稅提高至50%

川普今將宣布　蘋果要「加碼1000億」投資美國

廣島原爆80週年　市長喊話全球「不能放棄廢核武的信念」

穿飛鼠裝挑戰「死亡之星」撞山壁慘死！中國網紅遺體吊掛下山

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

11歲星國女童買冰淇淋「遭老闆性侵」！他上訴提一要求引公憤

日痴漢火車站舔女高中生大腿　還從月台一路追進車廂

長髮正妹嫁給「身高120cm」男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

國際火線／晚安，祝好運：麥卡錫主義的終結

美才宣布關稅加到50%！印度總理莫迪傳8/31訪華　7年來首次

台積電洩密扯出日本！CNN分析「威脅國安」　韓媒：台日出現裂痕

快訊／川普不爽莫迪購買俄羅斯石油　將印度關稅提高至50%

川普今將宣布　蘋果要「加碼1000億」投資美國

廣島原爆80週年　市長喊話全球「不能放棄廢核武的信念」

穿飛鼠裝挑戰「死亡之星」撞山壁慘死！中國網紅遺體吊掛下山

11歲星國女童買冰淇淋「遭老闆性侵」！他上訴提一要求引公憤

川普要台積電投資3000億美元　美分析師：不如研發團隊一半到美國

日痴漢火車站舔女高中生大腿　還從月台一路追進車廂

長髮正妹嫁給「身高120cm」男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

柯文哲北所過生日！陳佩琪現身唱〈愛你一萬年〉　黃國昌力挺聲援

太陽24小時連爆發3次閃焰　CME本周「抵達地球」通訊干擾

UNIQLO首聯名《寶可夢卡牌》！皮卡丘、夢幻萌UT　還有送紙帽活動

陸資安老董周鴻禕狠評台灣網軍：水平低下但特別勤快

綠光劇團轉型「文化內容平台」！嚎哮排演、C MUSICAL小王子加入

國際火線／晚安，祝好運：麥卡錫主義的終結

【台鐵自強號冒濃煙】旅客行動電源突然自燃！全車乘客嚇壞

國際熱門新聞

穿飛鼠裝挑戰死亡之星！中國網紅撞山壁慘死

14歲遭軟禁2個月懷孕！日正妹36歲當阿嬤

即／川普宣布：印度關稅提高至50%

印度總理莫迪傳8/31訪華　7年來首次

川普將宣布：蘋果要加碼1000億投資美國

台積電洩密案　外媒搶報：台日出現裂痕

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

北韓母女「半夜躺路邊」遭輾斃！

羅傑斯：我已全面清空美股

新關稅來了？　川普明凌晨4點半宣布消息

夫妻用《鬼滅》反派幫女兒取名！阿嬤崩潰

空中浪漫求婚！女友甜喊「我願意」下秒墜機

日本福岡海灘驚見「整條人腿」！

韓美女繪師爆「腫瘤轉移」　遭醫生隱瞞1年

更多熱門

相關新聞

《櫻桃琥珀》8青春金句

《櫻桃琥珀》8青春金句

由趙今麥與張凌赫領銜主演的《櫻桃琥珀》，改編自雲住同名小說，是一部集成長、青春與人生探索於一體的溫情劇作。

6件小事就知道能否長久走下去　

6件小事就知道能否長久走下去　

南半球女王帶起「有禮貌運動」　一堆正妹響應

南半球女王帶起「有禮貌運動」　一堆正妹響應

新郎結婚誓詞「喊成前女友名」　新娘反應全被拍

新郎結婚誓詞「喊成前女友名」　新娘反應全被拍

女友超正「1原因硬不起來」　他崩潰：前任1天能4次

女友超正「1原因硬不起來」　他崩潰：前任1天能4次

關鍵字：

正妹120cm婚禮身高愛情

讀者迴響

熱門新聞

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

龜山高壓電塔吊掛男屍！死亡超過3天身分曝

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！

即／新北男高樓墜落　雙腿變形無呼吸心跳

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

沈玉琳罹血癌！「常見4症狀」一次看

又有颱風？雨變強擴大甩台灣

穿飛鼠裝挑戰死亡之星！中國網紅撞山壁慘死

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

嘉義妻拿刀殺害老公　遭羈押禁見

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

再控八炯造謠鍾明軒！閩南狼：我有原影片

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面