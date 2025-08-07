長髮正妹嫁給「身高120cm」男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

▲跨越身高障礙的真愛！安妮塔決定嫁給提姆。（圖／翻攝自Anita Wing Lee臉書，下同）



記者曾羿翔／綜合報導

加拿大多倫多近日因一對新人引發廣大關注，來自亞裔家庭的安妮塔（Anita Wing Lee）與患有侏儒症、身高僅約120公分的提姆（Tim Muttoo）舉行婚禮，這段充滿勇氣與真誠的愛情故事感動無數網友。

綜合外媒報導，外型亮麗的安妮塔是一名社群平台人氣創作者與企業家，擁有 MBA 學歷與數萬粉絲；提姆則是工程師，並與她共同經營慈善組織 H2O4All，致力於為全球提供乾淨水源。他們於 2021 年在朋友聚會上認識，最初提姆主動示好，卻遭婉拒。但安妮塔後來察覺自己的情感並不如想像冷淡，在多次相處後逐漸被提姆的真誠、細膩與責任感打動，兩人最終於2024年訂婚，今年步入禮堂。

▲兩人的婚禮照曝光後在網路上迅速爆紅。



婚禮照曝光後在網路上迅速爆紅，甚至一度被質疑為 AI 合成。對此，安妮塔近日親自駁斥並表示：「我們的婚照是真實的，我們的愛情更是真實的。身高從來不是我的擇偶標準，我要的是內涵、信仰與理解。」她更鼓勵大家勇敢跳脫框架，追求真正契合的關係。

▲安妮塔分享真實心聲，讓許多網友大呼感動。



為記錄他們的愛情故事，兩人特地建立網站分享過程，希望能啟發他人相信愛的多樣性。安妮塔也坦言，當初的掙扎來自對「理想伴侶」的既定印象，但她最終明白，真正重要的是內在的安全感與價值觀的契合。

▼安妮塔發現提姆相當體貼且具責任感，值得託付終身。