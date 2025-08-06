煙火秀意外炸場驚喜？苗可麗大稻埕罵九遍動力火車！「Uber前後任代言人同台」八點檔式互槓觀眾笑瘋

▲Uber在大稻埕夏日煙火節上給足觀眾驚喜，動力火車（左）和苗可麗（右）在台上爆笑演出「前後任代言人交鋒」橋段，成為當晚全場最強記憶點。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者張芳瑜／台北報導

今晚（8/6）開跑的2025大稻埕夏日節，原本預期煙火施放會是活動的最大高潮，結果沒想到讓現場觀眾爆開笑聲的意外是Uber精心安排的「超鬧八點檔攔車劇場」？！由現任代言人苗可麗突襲登場「開罵」前任代言人動力火車，雙方互動的「火花」精彩程度跟盛大煙火秀有得一比，讓台下觀眾忍不住拍手叫好：「今晚這場炸了！超好笑～」

動力火車唱到一半突自嘲：「我們可以攔車了」

夜幕低垂，2025大稻埕煙火秀在河畔綻放繽紛絢麗的花火，銀白、金橘、紫紅等色彩，交織出一幅夢幻夜空畫卷，倒映在淡水河上，美得讓人屏息，就在眾人仍沉醉在煙火浪漫餘韻之際，動力火車登上舞台，接連帶來兩首經典歌曲，其中第二首〈忠孝東路走九遍〉一出，全場立刻變成大型KTV包廂，台上台下所有人一起大合唱，氣氛超Chill；歌聲落下時，兩人幽默地丟下一句：「我們現在不是Uber代言人了，可以去攔車了吧？」現場觀眾聽到還在笑，沒想到一旁黑幕驟然拉開，真正的驚喜才正要開始！

▲2025大稻埕夏日節煙火秀拉開序幕，夜色中煙火在淡水河畔盛放，一瞬的絢爛宛如夏夜最動人的告白。

▲動力火車一唱出〈忠孝東路走九遍〉，現場秒變大型KTV，觀眾大合唱嗨到不行。

原來黑布幕後，是一台金光閃閃的優步小黃展示車台，車門一打開，來人正是氣勢洶洶的Uber現任代言人苗可麗！她身穿一襲俐落西裝、手拿愛的小手，眼神銳利直視舞台上的前任代言人，邊說「哩來哩來（你來你來）」，把動力火車叫到她身旁，彷彿下一秒就要開戰。

▲新任代言人苗可麗霸氣現身「攔車劇場」，手拿愛的小手在台上開罵動力火車，八點檔女王本色完全展現！

苗可麗「經典開罵」上演：這不是你們的主場，是我的場！

苗可麗緊接著立刻問台下觀眾她可不可以罵動力火車？沒想到粉絲竟然說好，讓她直接開啟熟悉的八點檔開罵模式，連珠炮一句接一句地輸出，嗆聲：「你們現在得了金曲獎以後廣告歌曲都不唱，怎麼可以在路邊攔車？」還自備「愛的小手」威脅動力火車：「我今天帶這支（愛的小手），就是要來打你們的，你們說我可以打嗎？」接著自嘲金句連發：「我這輩子開過公車，但我沒有罵過火車！」一副鐵了心要捍衛代言人地位的模樣。

▲苗可麗罵動力火車的台詞妙語如珠，讓全場笑翻，觀眾手機拍到手痠。

面對動力火車搞笑比出攔車手勢，苗可麗又是立刻發動八點檔魂爆氣：「你們這個手怎麼可以拿來在路邊這樣攔車！這手是要拿來拿金曲獎的好嗎！」還不忘再推一下品牌：「這手應該要拿來按Uber app啦，按一下小黃就來接人，懂嗎？」前後任Uber代言人互動宛如八點檔中婆媳對決，動力火車的無厘頭幽默感的吐槽也不容小覷，紛紛舉起手機錄影，畫面宛如電視劇現場搬進河濱公園！

限量優惠碼曝光：「你攔我罵」這優惠太鬧了

在爆笑攻防結束之後，苗可麗掏出一塊「你攔我罵」的優惠碼立牌，跟動力火車「嗆聲」說她超給力，為用戶搶到限時開放的8趟行程88折優惠，讓台下觀眾搶著拍照。另一邊動力火車則是貼心不停把立牌換方向，讓現場所有民眾都能把優惠碼拍好拍滿。兩組人馬一搭一唱，讓觀眾笑到停不下來，手機更是舉到手痠，整個畫面比放煙火時還熱鬧。前後任代言人就在小黃前幽默地完成交接，也宣示「Uber也有小黃」的全新品牌訊息正式打入民眾心中。

▲「你攔我罵」優惠碼的立牌現場曝光，觀眾立刻掏手機狂拍搶優惠。

#Uber也有小黃 #大稻埕罵九遍 成為熱門hashtag

苗可麗與動力火車在優步小黃展車台前的互動搞笑表演一結束，現場觀眾紛紛拍照打卡，將「你攔我罵」的趣味優惠碼與代言人同台鬧劇瞬間分享到社群平台。活動搭配的話題標籤如 #Uber也有小黃與#大稻埕罵九遍，也成為觀眾拍照打卡時的熱門使用詞，讓Uber成功搶下大稻埕夏日節的一波關注焦點。除了話題性滿點，還完美切入品牌主軸，讓更多人知道「原來Uber早就整合了計程車」「現在搭小黃，用Uber就行！」。

▲現在打開Uber app也能叫優步小黃，非常方便。

今晚觀眾除了看煙火、聽演唱，還獲得了「你攔我罵」的福利，Uber成功讓這個夏夜多了一點戲、多一點笑聲，也多一點人記住了「打開Uber，也能叫計程車」的好消息。下次如果你也想在台北街頭攔小黃，一定會想起今晚苗可麗那句：親自教學：「來，大家跟我一起唸，跳～過～攔～車～鬧～劇～，Uber也有小黃！」