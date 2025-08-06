雲林男認雙親邪靈附身持刀砍殺！母死父傷　二審仍判12年

▲高等法院台南分院審理後認定量刑妥當，駁回林男針對12年刑期量刑過重提出的上訴。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

雲林縣虎尾地區2024年7月間發生一起震驚社會的逆倫命案，患有嚴重躁症的林姓男子凌晨發病，持刀刺殺雙親，造成母親身亡、父親重傷，雲林地院一審依殺人罪與殺人未遂罪分別判處10年與6年有期徒刑，合併應執行12年，被告認量刑太重提起上訴，高等法院台南分院6日駁回上訴維持原判，仍可上訴。

一審指出，20多歲的林男患有躁症，案發當時與父母同住虎尾家中。2024年7月12日凌晨2時許，林男突發幻覺，自認父母遭邪靈附身，持約22公分長水果刀刺向母親胸部與背部，造成其心臟與肺部重創、大量出血不治。隨後，林男轉向父親行兇，刺擊其頭部、肩膀與背部，導致骨折重傷，刀鋒甚至當場斷裂。林父逃至外屋成功避難才倖免於難。

一審法院調查，林男曾自述自專科時期便經常失眠、出現幻覺，家人誤以為為靈異現象，長期以收驚處理，從未正式就醫。經鑑定，其犯案時處於嚴重躁症發作，認知能力顯著降低，法官雖認其行為可適用刑法第19條第2項減刑，但考量其攻擊直系尊親屬情節重大，且須兼顧社會安全與法秩序，最終仍依殺人罪與殺人未遂罪，各處10年與6年有期徒刑，合併判刑12年。

林男認量刑過重，提出上訴，台南高分院指出，原審量刑已詳盡說明理由，考量林男精神狀態、悔意、自白情況與親屬原諒聲明，所定應執行刑12年，尚屬罪刑相當，未有過重之情形，被告上訴主張量刑及定刑過重，為無理由，應予駁回。本案可上訴。