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《鳳狂之路》首支預告片發布！正式迎接「星宇航空鳳凰城航線」明年1/15盛大啟航

▲▼ 星宇航空,鳳凰城,航線,預告片,新航點。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空推出形象預告片《鳳狂之路NONSTOP PHOENIX》，以電影預告片的節奏與美學打造，向經典北美公路片致敬。（圖／截自Youtube，下同）

消費中心／綜合報導

當公路電影的自由靈魂，遇上星宇航空的飛行美學，全新「鳳凰城航線」宣布將於2026年1月15日盛大啟航！星宇航空特別以電影鏡頭帶領觀眾奔馳在沙漠與峽谷之間，邀請所有粉絲重新認識鳳凰城的多元風貌，開啟心中的美國公路夢！

為迎接這條連接台北與美國西南沙漠之都的全新航線，星宇推出形象預告片《鳳狂之路NONSTOP PHOENIX》，以電影預告片的節奏與美學打造，向經典北美公路片致敬，喚醒旅人心中對自由冒險的渴望，邀請旅客與摯友同行，一同啟程，開啟一段熱血夢想的旅程。

影片主軸聚焦鳳凰城及其周邊壯闊自然景觀，由Instagram擁有22萬粉絲的Brandon O’Neal擔綱主演，並與幽默風趣的Joshua Hemming及溫暖內斂的Stephen Rong共同演出。三位角色分別象徵人生不同階段的旅人，在這段旅程中尋回自由、療癒與友情的真諦。影片以節奏明快的敘事結構推進，帶領觀眾從台灣飛往鳳凰城，再驅車穿越沙漠、山谷與奇岩，一起踏上一場精采萬分的冒險旅程。

▲▼ 星宇航空,鳳凰城,航線,預告片,新航點。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，「這支影片的初衷，是希望翻轉大眾對鳳凰城的刻板印象。許多人一聽到鳳凰城，可能會聯想到荒涼沙漠、不知道該去哪裡玩；但實際上，鳳凰城充滿活力，也是探索整個亞利桑那州的最佳起點。透過這支影片，我們希望讓更多人看見這座城市豐富且多元的樣貌。」《鳳狂之路NONSTOP PHOENIX》不僅是一段旅程，更是一封邀請函，邀請觀眾重新走進鳳凰城，感受沙漠之都的熱情與生命力。

影片中快速閃現多個令人屏息的自然奇景與經典場景，彷彿一場壯麗的視覺饗宴。包含電影經典場景再現的「紀念碑谷Monument Valley」、壯闊驚人的「大峽谷Grand Canyon」、滿布巨大仙人掌的「索諾拉國家公園Saguaro National Park」、鳳凰城最具代表性的打卡秘境「石中洞Hole-in-the-Rock」、攝影師必訪夢幻地「羚羊谷Antelope Canyon」與「馬蹄灣Horseshoe Bend」，還有充滿魔幻氛圍的「Sedona熱氣球體驗」，這些景點也一一在影片中亮相。

▲▼ 星宇航空,鳳凰城,航線,預告片,新航點。（圖／星宇航空提供）

值得一提的是，影片攝影師曾與家人親自造訪鳳凰城，駕駛露營車進行公路旅行，這段回憶讓他至今難以忘懷。這次拍攝過程中，他堅持納入每一個他心中無法割捨的景點，讓原本預計30秒的影片，最終延長為超過兩分鐘，成為一部濃縮情感與記憶的微電影。他也巧妙將當年旅途中的趣事與感動融入劇情，讓三位演員彷彿也經歷了一場真實的兄弟旅行，戲裡戲外都留下難忘回憶。

星宇航空鳳凰城航線將自2026年1月15日起開航，目前已正式開賣。鳳凰城是星宇在北美布局的第五個航點，同時也是亞利桑那州首條直飛亞洲、不經停的航線。開航初期每週三班，2026年3月起增為每週四班。隨著北美航線持續擴展，旅客將可透過台北轉機輕鬆飛往亞洲主要城市。更多航班詳情可至星宇航空官網查詢：www.starlux-airlines.com

形象預告片這裡看：https://youtu.be/IIB9OHB3lc4

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