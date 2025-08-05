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台美關係漸行漸遠！美國務院前顧問曝「台灣遭川普疏離」　質疑蕭美琴

▲▼台美關係，美台關係。（圖／路透）

▲台美關係悄然發生變化。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前國務院資深顧問惠頓撰文直指，台灣的外交策略導致與美國總統川普的關係漸行漸遠，揭露台灣駐美代表處自今年5月起，每月支付6萬美元給美國知名遊說公司「巴拉德合作夥伴公司」（Ballard Partners），試圖修補與共和黨及川普陣營的關係。不過惠頓批評，此舉不僅成效堪憂，甚至可能適得其反。

惠頓（Christian Whiton）於當地時間4日在美國保守派媒體《國家利益》（The National Interest）發表一篇題為〈台灣如何失去川普〉（How Taiwan Lost Trump）的評論，直言台灣長期過度傾向拜登政府及民主黨，忽視能夠提供包括軍購在內等實際援助的共和黨，導致共和黨越來越多人對台灣冷淡。

文章中，惠頓特別點名我中華民國前駐美代表、現任副總統蕭美琴在任內過於親近左派的民主黨政府，疏遠了真正能在戰略上協助台灣的右派共和黨盟友。

惠頓表示，儘管台北當局近來開始意識到問題所在，5月起和與川普關係密切的「巴拉德合作夥伴公司」簽約進行遊說，但在新右派主導的共和黨中，該公司實際上早已失去影響力。他直言，「台灣如今才撒錢找川普圈的人，時機錯誤，可能根本不受用。」

▲▼美國總統拜登準備搭乘空軍一號前往華府。（圖／路透）

▲惠頓認為，台灣政府在外交決策上，過於偏重拜登政府與民主黨。（圖／路透）

惠頓認為，「他們可能認為，台灣把共和黨的支持視為理所當然，現在只是勉強花點錢試圖挽回新右派的關係。」

惠頓指出，在川普的政治圈中，許多影響力人士並不認可「巴拉德合作夥伴公司」，該公司甚至被某些川普官員視為「局外人」。

美國司法部「外國代理人登記法」（FARA）文件顯示，「巴拉德合作夥伴公司」確實自2025年5月起受聘代表「駐美台北經濟文化代表處」（TECRO, Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States），每月收費6萬美元，協助台灣進行政策倡議與維護台美關係。

然而惠頓坦言，這種做法更像是亡羊補牢。他指出，當川普在任時，雖未與台灣建交，但在軍售、對中強硬立場等方面都提供台灣實質支持，並強調台北當時未有效爭取這些助力，如今卻在川普可能重返白宮之際才匆忙調整策略，恐怕為時已晚。

▲▼副總統蕭美琴。（圖／總統府提供）

▲惠頓質疑副總統蕭美琴過去擔任駐美代表時的成就。（圖／總統府提供）

另外，惠頓在文中明確點名台灣前駐美代表、現任副總統蕭美琴，批評她在華府任職期間過度傾向民主黨與拜登政府。他認為，蕭美琴選擇與美國政壇左派建立密切關係，導致台灣錯失鞏固共和黨支持的關鍵時機，也讓川普陣營內部對台灣的態度逐漸轉為冷淡。

他進一步指出，在川普政府任內，雖然對台軍售與對中強硬政策均展現實質支持，但蕭美琴卻未能有效經營與共和黨勢力的連結，反而將重心放在與拜登團隊的互動，錯估了華府政治的長期走向。

如今，隨著美國新右派勢力崛起，川普重返白宮，台灣卻面臨「失去川普」的外交隱憂。惠頓認為，這正是蕭美琴主導外交期間所埋下的後遺症，讓共和黨內許多能對台提供關鍵協助的幕僚與顧問逐漸對台灣冷感，甚至產生被邊緣化的觀感。

據悉，惠頓曾於小布希政府時期擔任國務院全球事務次卿特別顧問與副特使，也曾是川普任內亞太助卿的熱門人選。他的觀點代表部分保守派對台灣近年外交走向的反思。

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