陸大媽「月經剛結束去游泳」致子宮出血　她竟怒嗆：泳池要賠我

▲女子的教練提醒她，月經剛結束不要來游泳。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江桐鄉一名龔大媽日前月經結束後，馬上至住家附近的游泳池游泳，運動完回家後，當晚就因子宮大出血送醫治療。龔大媽氣得向游泳池討要賠償，「女性在辦游泳會員卡的時候，他們有義務告訴我們，月經結束不能馬上游泳！」游泳池負責人相當無奈並表示，不會賠償該女子。

據《錢江晚報》報導，龔大媽表示，夜裡就大出血，害她住院做手術，這個事情要怪游泳池沒有盡到提醒義務，辦卡時也沒告知要月經結束後，過幾天才能游泳，要求賠償損失。但游泳池負責人表示不同意，認為這不關他們的事。

▲女子月經剛結束去游泳，致子宮出血。（圖／翻攝自微博）

龔大媽氣憤說道，這次出血量非常大，自己甚至用上了紙尿褲，來了7天，出血量絲毫沒有減少。醫院檢查顯示，她的子宮異常出血，中度貧血，並且有肌瘤和息肉，住院4天花了7000多元（人民幣，下同）。

她認為，要弄成這樣絕對和游泳有關，因為游泳池工作人員沒盡到提醒義務。她氣得向泳池負責人大吼，「你們怎麼能認為，全部女性都知道月經剛結束不能游泳。」她要求游泳池送她一張兩千的游泳卡作為賠償。

▲▼女子認為，游泳池方面有義務告知這件事。（圖／翻攝自微博）

工作人員表示，大家都是成年人，像是女性生理期的注意事項，自己應該要非常清楚，所以提醒並不是工作人員的責任，「送一張游泳卡不可能，補幾個月可以考慮，龔女士不接受處理意見，提出要退卡退錢，雙方談不攏。」

相關影片引起網友熱議，「游泳池告她敲詐勒索啊」、「子宮內膜息肉是雌孕激素不平衡導致的，黃體素太少內膜長得太厚，造成出血量非常大，和游泳有啥關係」、「怎麼有這麼無理的要求啊」、「真是什麼人都有」、「她是人嗎？她為什麼可以這麼癲狂」、「經期該幹什麼不該幹什麼，心裡沒數嗎，這種事情還要游泳館提醒，難道要工作人員一個一個盤問，有沒有來月經嗎」、「怎麼好意思索賠的」。

▲女子向泳池負責人大聲咆哮。（圖／翻攝自微博）

一名醫師對此指出，主要風險是感染，非直接出血，經期或剛結束時游泳，可能因冷水刺激、細菌感染引發宮縮或炎症，但大出血通常與子宮基礎疾病相關，如龔女士的肌瘤、息肉，子宮異常出血主因是器質性病變（如息肉佔70%以上），而非游泳本身。

一名律師對女子的言論分析認為，生理期注意事項屬成年人應知常識，游泳池無須特殊提醒，更無證據證明，游泳與大出血有因果關係。