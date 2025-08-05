幼女與少年騎腳踏車擦撞　父情緒失控出拳！判拘25天必須坐牢

▲新北市黃姓父親因12歲少年與其女兒騎腳踏車發生擦撞，情緒失控徒手揮拳打少年臉部。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區一名黃姓父親帶著女兒騎自行車，行經中正東路42巷往淡水捷運站方向時，與一名12歲以上少年發生擦撞。黃男見狀情緒失控，竟徒手揮拳打少年臉部，導致對方鼻部紅腫流血。士林法院審理後，依《兒少法》加重成年人故意對少年傷害罪，判處拘役25日，不得易科罰金，全案仍可上訴。

判決書指出，案發於2023年11月11日下午3時20分許，黃男帶著年僅6歲的女兒，沿淡水區中正東路42巷自行車道往淡水捷運站方向行駛。當時與少年阿強（化名，12歲以上未滿18歲）及其友人駱姓少年素不相識，卻因雙方自行車擦撞引發爭執。

黃男見女兒與阿強擦撞後心生不滿，當場與阿強爆發口角，情緒一度失控，不僅將阿強的自行車推倒，還直接揮拳打向少年臉部，導致阿強鼻子紅腫、黏膜受損並流血。

事後阿強向警方報案，並提供自行車受損照片與驗傷診斷證明。警方將黃男依傷害罪嫌函送士林地檢署偵辦。偵查期間，黃男雖承認現場曾與阿強發生衝突，但辯稱少年是自己跌倒受傷，否認有出拳傷人。

檢方依《刑法》第277條傷害罪起訴，並依《兒少法》第112條規定加重其刑。案件進入士林地院審理後，黃男於準備程序中才坦承出手傷人。

合議庭審理後指出，被告出手雖是護女情緒所致，且僅徒手攻擊、傷勢不重，但未與被害少年達成和解或賠償，態度不足以獲得緩刑。考量黃男為成年人，對象為12歲以上少年，依《兒少法》必須加重處罰，判拘役25日；法院強調，加重後本罪最重刑度已超過5年徒刑，因此無法以罰金代替刑期，判決不得易科罰金。

此外，阿強另指控黃男當場出言辱罵並推倒自行車致毀損，但法院審酌後認為，雙方各執一詞且無錄音佐證，即使黃男有情緒性發言，也非以侮辱名譽為目的；至於自行車僅有輕微刮痕，未能證明損害嚴重到「不堪使用」的程度，因此公然侮辱與毀損部分罪嫌不足，未另論罪。