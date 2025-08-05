八炯學納粹延燒　羅智強點苗博雅「曾站納粹鷹下」：該給交代了

▲羅智強要「站在納粹鷹下的苗博雅」該出面給交代。（圖／羅智強辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣網紅八炯遭昔日戰友「閩南狼」陳柏源指控，以仿效納粹方式煽動民意，甚至在4月19日的凱道活動期間，以納粹老鷹圖騰作為標誌，引發各界砲轟。國民黨立委羅智強今（5日）點名台北市議員苗博雅，當時站在納粹鷹下的舞台上，帶頭宣傳大惡罷，是否該出來做出交代？

羅智強表示，要請問「站在納粹鷹下的苗博雅」，慷慨激昂、帶頭宣傳罷免包括羅智強在內的在野黨立委時，心中作何感想，難道沒有覺得那個背板是納粹圖騰？還是為了罷免羅智強，是納粹圖騰又怎麼樣？若是一時失察，那現在知道了，要不要出來承認失誤、公開道歉？還是要甩鍋給八炯，切割譴責？還是要像賴清德總統執行死刑時一樣躲起來，不敢批評賴清德「用死囚的血暖民調」？

羅智強痛批，在大安的大惡罷中，苗博雅是公認的「影舞者」，大安罷團為感謝其對大安大惡罷的貢獻，還發聲明清楚列舉，從策略討論、法律諮詢，到政策宣講、物資調度、電話志工支援，全都有苗博雅的參與，苗博雅也大方留言背書大安罷團的感謝，苗博雅也從不掩飾想利用惡罷選輸翻桌搏上位的企圖，還曾囂張嗆他「約法三章」，若他辭職就不參與立委補選。

羅智強諷刺，當時聽了啼笑皆非，選輸的苗博雅竟然要求選贏的羅智強辭職？這是哪門子的邏輯？輸不起到這種程度，也真是冠絕古今。而「阿苗舞劍」，也是在向想補位選立委的民進黨議員示威，告訴他們，「這位置我吃定了，你們閃邊去。」他還指，苗博雅用「約法三章」的成語，也是非常可笑，主張「廢死」的苗博雅到底知不知道，典故中漢朝皇帝劉邦進咸陽和百姓約法三章的第一條就是「殺人者死」？

羅智強強調，還好大安選民用善良和智慧，讓苗博雅以及大安罷團踢了鐵板，讓大安大惡罷以大敗收場，但還是要問一句，參選失利，苗博雅想翻桌重選；罷免失敗，苗博雅就假裝沒事？苗博雅站在納粹鷹下的舞台上帶頭宣傳大惡罷，總該出來交代一下吧？