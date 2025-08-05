超激戰！台中鍋烤節徵件決賽名單出爐　5店家衝榜領鮮獎

▲台中鍋烤節徵件活動15組入圍名單出爐，將於8月16日角逐獎項。

圖、文／台中市府經發局提供

中鍋烤節持續沸騰，「就是愛鍋烤徵件競賽」初賽今(2)日於家樂福青海店熱烈登場，20組參賽者賣力爭取最終決賽30萬元獎金，現場同時宣布「十大火鍋、燒烤及蔬食組票選活動」階段性領先店家，由「十二段鍋物堂大里店」、「北澤壽喜燒吃到飽台中公益店」、「老井極上燒肉福科店」、「烤狀猿大里店」與「不葷主義茶餐廳」獲得，民眾及店家戰況皆相當熱烈。

經發局長張峯源表示，本屆競賽報名踴躍，20組參賽者從160組作品中通過海選進入初賽，入圍率僅12.5%，且近七成皆以原創歌曲呈現。今日比賽各隊伍不同於海選，以更立體、生動的演出形式，將內心深處的「鍋烤魂」完整釋放，表演曲風也相當多元、風格迥異，從熱鬧歡愉的合唱、溫馨動人的故事鋪陳，到節奏強烈的饒舌與溫柔細膩的抒情訴說，無不展現各隊的獨特魅力，讓評審直呼難以取捨，場面精采無比、氣氛熱力四射。

▲台中鍋烤節之領鮮獎由「十二段、北澤壽喜燒吃到飽、老井、烤狀猿、不葷主義茶餐廳」衝榜。

▲「就是愛鍋烤徵件競賽」初賽2日於台中家樂福青海店登場。

此外，張局長同步揭曉「領鮮獎」，為鍋烤節票選進行至中段，統計截至8月1日23時59分止，各組別累計票數第一名的店家，分別為「火鍋-品牌店家組」十二段鍋物堂大里店、「火鍋-巷弄美食組」北澤壽喜燒吃到飽台中公益店、「燒烤-品牌店家組」老井極上燒肉福科店、「燒烤-巷弄美食組」烤狀猿大里店與「蔬食組」不葷主義茶餐廳，各店無不祭出投票加碼或是外國人專屬優惠搶票，活動還有三週，各業者持續呼籲支持者踴躍投票，齊力角逐「十大火鍋、燒烤及蔬食名店」的年度殊榮。

▲有獎徵答活動。

經發局表示，今日「就是愛鍋烤徵件競賽」決賽共計15組將於8月16日角逐冠、亞、季軍及30萬元獎金；2025台中鍋烤節票選活動將持續至8月14日止，歡迎民眾天天到「台中通TCPASS」進行投票，支持心中的No.1鍋烤店家，還有機會抽中萬元鍋烤抵用券、印度、義大利、泰國來回機票及汽車等豪華大獎！詳情請洽台中市府經發局官網(https://gov.tw/sCg)。(8/2*11)*經發局