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行車糾紛台南男當街拿對方29000元安全帽砸機車　雙方互告偵辦

▲台南市警一分局接獲通報後到場處理，當場制止蔡嫌砸車行為，並將蔡嫌逮捕送辦，新勁戰125機車遭砸損毀，損失金額待後續估價單補提釐清。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警一分局接獲通報後到場處理，當場制止蔡嫌砸車行為，並將蔡嫌逮捕送辦，新勁戰125機車遭砸損毀，損失金額待後續估價單補提釐清。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區4日下午發生一起機騎士間的行車糾紛，姓男子兩人自府連路一路追逐至勝利路口時爆發激烈口角衝突，其中41歲蔡姓男子疑不滿對方騎乘行為，當街持對方所有價值29000元安全帽砸毀對方機車，台南市警一分局迅速到場制止，將蔡嫌依毀損現行犯逮捕，雙方皆提告，全案移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警一分局接獲通報後到場處理，當場制止蔡嫌砸車行為，並將蔡嫌逮捕送辦，新勁戰125機車遭砸損毀，損失金額待後續估價單補提釐清。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據警方調查，事件發生在4日下午3時許，年約41歲的蔡嫌與年約20歲的蔡姓男子，因騎車行駛過程疑有行車糾紛而互有不滿，從府連路一路至青年路口爭執升高。蔡嫌不僅攔車理論，雙方在街頭引爆烈口角衝突。

▲台南市警一分局接獲通報後到場處理，當場制止蔡嫌砸車行為，並將蔡嫌逮捕送辦，新勁戰125機車遭砸損毀，損失金額待後續估價單補提釐清。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡嫌以蔡男所有之安全帽猛砸對方所騎乘之新勁戰125機車，造成車頭、車身、車燈明顯損壞，警方接獲報案迅速派員到場處理，當場制止並以現行犯逮捕蔡嫌。經查，蔡嫌使用的是市價2萬9千元的Shoei X15招財貓安全帽，包含加裝鏡片，價值不菲；而被砸毀損的機車如是全新新勁戰125機車，市價約11萬元，後續際損失仍待被害人補提估價單。

▲台南市警一分局接獲通報後到場處理，當場制止蔡嫌砸車行為，並將蔡嫌逮捕送辦，新勁戰125機車遭砸損毀，損失金額待後續估價單補提釐清。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一分局表示，蔡男已對蔡嫌提起毀損與傷害告訴，蔡嫌亦反控蔡男涉嫌公然侮辱；警方依毀損現行犯將蔡嫌移送偵辦，並持續釐清相關事證依法偵辦。一分局警方呼籲，行車遇有糾紛應保持冷靜，切勿以暴力解決，並應立即報警處理，以保障雙方人身與財產安全。

▲台南市警一分局接獲通報後到場處理，當場制止蔡嫌砸車行為，並將蔡嫌逮捕送辦，新勁戰125機車遭砸損毀，損失金額待後續估價單補提釐清。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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