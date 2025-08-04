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接力挺進災區！綠營桃園台中議員、中六罷團組志工團　助災民重建

▲▼民進黨民進黨桃園市與台中市黨公職今（4日）接力挺進災區，台中市第六選區罷團也加入救災志工行列。（圖／民進黨提供）

▲民進黨桃園市與台中市黨公職接力挺進災區，台中市第六選區罷團也加入救災志工行列。（圖／民進黨提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

受西南氣流影響，台灣中南部地區強降雨已持續超過一周，多個地區雨量更已超過去年平均年總雨量。民進黨繼上週末連續兩日，由中央黨部與地方黨公職組成志工團深入災區、協助救災後，民進黨桃園市與台中市黨公職今（4日）也接力挺進災區，其中台中市第六選區罷團也加入救災志工行列，秉持同島一命的精神，協助災區居民重建家園，早日回復日常生活。

因連日風災與水患，台南市鹽水區災民，倉庫呈現半倒塌狀態，屋主支身一人且剛出院，家園復原亟須人力幫助。台中市議員江肇國、陳雅惠與中六罷團志工們，在台南市議員王宣貿團隊協助下，共同幫助受災戶清理家園。

桃園市議員包括總召李宗豪與、陳雅倫、黃瓊慧、魏筠、黃崇真、李光達、許家睿、王珮毓、黃家齊，則隨台南市議員李宗翰，前進東山區南溪里，幫助中低收的弱勢災民，搭設帆布屋頂，解決家中廚房和儲藏室屋頂嚴重漏水的問題。新竹罷團也由領銜人林志潔、發言人戴振博親自運送大型帆布一批前往台南。

民進黨除持續由志工團挺進災區外，也協助替災區徵求「覆蓋屋頂帆布」以及「具協助覆蓋帆布能力之專業技能志工」，意者可於上班時間（上午9時至下午5時）電洽台南市黨部，專線：06-6350465。

▲▼民進黨桃園市與台中市黨公職今（4日）接力挺進災區，台中市第六選區罷團也加入救災志工行列。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨桃園市與台中市黨公職今（4日）接力挺進災區，台中市第六選區罷團也加入救災志工行列。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨桃園市與台中市黨公職今（4日）接力挺進災區，台中市第六選區罷團也加入救災志工行列。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨桃園市與台中市黨公職今（4日）接力挺進災區，台中市第六選區罷團也加入救災志工行列。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨桃園市與台中市黨公職今（4日）接力挺進災區，台中市第六選區罷團也加入救災志工行列。（圖／民進黨提供）

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