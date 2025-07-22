嘉南大圳老婦女溺斃！　南警查出老婦疑走路跌落水中溺亡

▲84歲婦人電動代步車停放水圳邊，麻豆警方初步硎判係不慎意外落水溺斃。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市官田區22日上午發生一名高齡婦人被發現臉部朝下漂浮於嘉南大圳水面，消防人員獲報趕抵現場打撈上岸，經家屬指認為84歲謝李姓老婦人，警方初判為意外落水死亡，已報請檢察官相驗，釐清確切死因。

麻豆分局警方指出，22日上午9時1分接獲119通報，指稱在官田區永靖教養院後方水圳內有人溺水，消防隊與警方趕赴現場，在嘉南大圳內發現一名女溺者，經搶上岸人已明顯死亡未送醫，由警方接手處理。

初步調查，死者84歲謝李姓婦人，平日習慣前往該處種植地瓜葉等簡單作物，22日早上也如往常出門，並請熟識的友人許姓男子協助鋸除樹枝。不料許男抵達現場後僅見謝婦的電動代步車停放水圳邊，卻不見人影，水邊還疑似有滑落痕跡，循著水圳方向遠望，又發現一頂鬥笠漂浮水面，心中警覺不妙，趕緊通知謝婦兒子報警。

消防人員於水圳中游寮廍里方向尋獲謝婦遺體，由麻豆消防分隊動員6名隊員與義消下水固定遺體後，合力以籃式擔架拖拉上岸，經現場評估為OHCA（到院前心肺功能停止），家屬同意不送醫，全案依程序交由檢察官進行相驗。

警方呼籲，年長者如需於水圳邊作業，務必結伴同行，並注意周邊濕滑地形及高低落差，以防意外發生。