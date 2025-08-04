男喉嚨痛　就醫才知「同時罹患4種癌症」！

▲58歲男子因喉嚨持續不適就醫，竟診出四種原發性癌症。（示意圖／資料照）



記者曾羿翔／綜合報導

一名58歲男子因喉嚨持續不適就醫，意外發現同時罹患舌根癌、甲狀腺癌、大腸癌及腎臟癌四種原發性癌症，這種多重癌症並存的情況極為罕見，發生率低於0.1%。在醫療團隊的積極介入下，患者接受階段性治療，現已成功控制病情並恢復正常生活。

據了解，該名熱愛運動的卓姓男子，有高血壓、糖尿病病史，長達30年的吸菸經歷，且平時有飲酒、嚼檳榔習慣，加上父母皆因癌症過世，具有明顯家族病史。台中榮民總醫院大腸直腸外科醫師林俊余在YouTube頻道分享，該患者於2024年底因喉嚨痛且頸部腫脹就醫，經耳鼻喉科進行喉鏡檢查，發現舌根腫瘤及甲狀腺腫瘤，後續穿刺確認為甲狀腺乳突癌。

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為進一步確認病況，安排正子攝影檢查，意外發現乙狀結腸與左腎也出現病灶，最終診斷為四種獨立原發性癌症。由於舌根癌已屬第三期，醫療團隊先行安排放射線治療，待患者體力恢復後，透過複合型達文西手術切除大腸與左腎腫瘤。今年7月再完成甲狀腺腫瘤切除手術，過程中患者還參與了大甲媽祖回鑾活動，展現強韌意志。

林俊余強調，複合型達文西手術能有效突破傳統手術角度限制，減少傷口與疼痛，加速術後復原。患者目前已成功戒除菸酒，恢復游泳、爬山等運動習慣，並配合定期追蹤，維持良好生活品質。