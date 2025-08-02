台鐵去年晚點逾132萬次　北部4車站尖峰「發生率7成」

▲台鐵列車去年晚點次數超過132萬次。（資料示意圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

審計部最新總決算報告發現，台鐵去(113)年全線列車晚點次數超過132萬餘次，晚點發生率高達18.66%。其中北部主要車站如南港、松山、板橋與中壢等站，部分時段的晚點率甚至飆升至6至7成，嚴重影響旅客通勤品質。

為提升服務水準，政府耗資997億3,000萬元協助台鐵116年前陸續引進新車，台鐵也持續汰換老舊車輛及改善軌道基礎設施，不過審計部最新決算報告指出，去年受天災、車輛及設備故障等影響，列車準點率未達年度目標，北部主要車站也持續發生列車晚點情形。

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根據審計部報告指出，台鐵113年整體準點率僅93.14%，不僅未達預定97%目標，亦較112年度的95.98%明顯下滑。全年因延誤造成列車誤點3,226次，累計影響達11,438列次，總延誤時間高達14萬2,501分鐘。

審計部分析延誤原因，發現天然災變影響不容忽視，去年受颱風與地震影響導致延誤394次，較前一年倍增，尤其東部幹線蘇澳新至花蓮路段實施慢行，延誤時間累計7,869分鐘，占慢行總時數逾6成。

▲台鐵列車準點率。（圖／翻攝審計部報告）

除外部天災影響，台鐵內部設備問題同樣嚴重，113年度因號誌、車輛與自動防護系統等可控性設備故障造成延誤多達2,375次，佔總延誤時間的33.56%，反映設備老化與維修程序仍待改善。

針對列車在各車站誤點情況，審計部報告顯示，整體113年度列車發生晚點132萬餘次，雖較去年142萬次減少，但發生率約有18.66%。

其中北部車站主要延誤集中上午8時過後，包括南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢及新竹等8個位於北部車站，每日自上午8時起有多時段列車晚點發生率高於同一方向整體平均晚點發生率，且南港、松山、板橋及中壢等車站部分時段晚點發生率甚至達6至7成，影響服務品質。

▲台鐵列車晚點情況。（圖／翻攝審計部報告）

此外，列車停留超時問題也較嚴重，審計部指出，去年列車發生晚點132萬餘次情形，屬列車於前一停靠站停留超逾表定停留時間，未依表定時刻發車所致者有21萬餘次，占總晚點次數16.42％，其中停留超時次數較多者為桃園、中壢、松山、北新竹、南港等站，並影響次一停靠站依表定時刻到站，顯示列車超時停留為次站晚點原因之一，現行列車時刻表表定停留時間或有不足。

對此，台鐵公司回應，113年度列車準點率為93.14％，較公司目標值97.0％降低3.86％，未達預期目標主要原因受113年0403花蓮地震及後續連續餘震多達1900餘次、6月連續豪雨等劇烈天氣因素造成土石流路線中斷，及7-9月凱米、山陀兒及康芮風災等影響，亦造成設備損害及路線中斷後續搶修、復舊等慢行工程，致113年準點率表現不如預期，惟扣除前述天災意外等不可抗力因素後準點率為97.45％。

▲台鐵113年度列車準點率為93.14％。（示意圖／記者湯興漢攝）

台鐵公司也已啟動改善措施，台鐵說明，短期改善措施部分，將加速老舊車輛及設備汰換，提升妥善率；優化平交道、路線、安全防護設施，包括完成46處實體阻隔及23處告警系統；導入系統化科技，例如軌溫、軸溫、集電弓偵測系統等，即時掌握線上設備運作狀況，降低設備異常中斷營運風險。

此外，台鐵也已檢討尖峰時段北部主要通勤車站旅客上、下車之需求，並已於今年6月時刻調整寬裕相關車站列車停靠時間，並持續觀察車站相關列車準點情形。

中、長期改善措施部分，台鐵公司說明，後續將更新CTC系統(第三代)，提升列車自動化調度效能；路線優化、立體化改善工程計畫，包括新馬站彎道改善工程、花東雙軌化、嘉義市區鐵路高架化計畫、台南市區鐵路地下化計畫、桃園都會區鐵路地下化計畫等，消弭平交道事故；持續辦理沿線實體阻隔及風險路段明隧道與安全防護工程，降低沿線外物入侵及邊坡災害致災風險。