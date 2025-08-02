不放棄有學習障礙女兒　朱坤淵獲模範父親表揚

▲桃園市八德區公所表揚模範父親。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區公所2日舉辦「 八德區114年模範父親表揚」活動，共有54位模範父親接受表揚，期父愛暖暖、幸福滿滿。其中模範父親徐潤元先生，弱冠從軍戎馬一生，跟隨政府護國護家建設寶島，成家後育有4子，對於親戚或袍澤暫時性急難支持不餘遺力，並對獨居無依的同袍簡陋居所無償協助修繕。

另外，瑞泰里朱坤淵先生，婚後育有4名女兒，其中1位女兒有學習障礙，但其從未放棄，積極配合專業人員的治療，讓有學習障礙的孩子可以自立自強，並獨立生活。朱先生退休後，加入巡守隊及環保志工，為社會貢獻一己之力，以身作則告訴孩子，即便身處平凡，也能過的不平凡。

▲桃園市八德區公所表揚模範父親。（圖／八德區公所提供）

八德區公所表示，為表彰模範父親的德行，區所準備精美禮品及2,000元禮券等，以表達對他們的崇高敬意。活動現場設置創意拍照區，讓每位模範父親都能留下難忘的回憶，舞台上安排高之凡電子琴彈唱及東西元素肚皮舞演出，於活動結束前加碼抽出1位飯店住宿券幸運得獎者，更增添活動趣味性。

包括：副市長王明鉅、社會局副局長蔡逸如、立委邱若華、市議員呂林小鳳、朱珍瑤、段樹文、楊朝偉、許家睿、八德區長蔡豊展、桃園市政府環境管理處八德區中隊長鄭一帆、慈濟八德靜思堂代表徐熙楷、原協會主席及各里里長等出席活動。