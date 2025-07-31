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社會 社會焦點 保障人權

小學女兒遭僱主性侵逼穿網襪扮女優　母心力交瘁求償獲賠100萬

▲桃園市鄒姓男子2018年4至6月間與女友同居時，乘機對其9歲女兒多次猥褻與性侵得逞，女友後來因案入獄，出獄後女兒才告知被性侵事實。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國小女童遭母親僱主多次性侵，罹患創傷後焦慮症。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北1名經營檳榔攤的鄭姓男子，僱用1位單親媽媽並將住處分租1房同住，卻從2018年起，多次性侵對方讀小2的獨生女直到小六，並要求女童一起看A片、吃避孕藥與穿網襪取悅他，鄭男所犯加重強制性交等罪已判刑9年6月定讞，須賠償女童300萬元，單親媽單獨求償，台北地院判鄭男須賠100萬元，可上訴。

本案單親媽2013年離婚取得獨生女監護權，2018年受僱於鄭男的檳榔攤，鄭男將自己住處1間房，以每月3000元分租給單親媽帶幼女棲身，女童稱呼60多歲的鄭男「伯公」，媽媽到檳榔攤工作時，她常跟鄭男單獨在家。

判決指出，2018年間，女童就讀國小二年級，在家看卡通突遭鄭男摸胸、隔年讀小三在家又遭鄭男強摸胸部與下體，2020年讀小四時遭鄭男霸王硬上弓奪去初夜，之後母女搬家，但因媽媽接手鄭男的檳榔攤，鄭男藉口幫照顧已就讀小六的女童，2023年1月間又性侵得逞。

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲國小女童遭母親僱主多次性侵，罹患創傷後焦慮症。（示意圖／免費圖庫pxhere）

女童從小四起，就出現穿網襪自拍搔首弄姿、跟同學說「A片」、「打砲」等超齡言行，師長通知家長注意，女童媽媽沒警覺，直到女兒讀小六迷上網路交友，媽媽擔心女兒被欺負，2023年1月底提醒女兒「如果發生性行為，醫院驗得出來」，女童才說出驚人實情。

女童表示讀小四時，鄭男常鎖門叫她一起看A片、要她穿黑絲襪、網襪，跪趴床上扮演AV女優取悅，遭鄭男性侵頻率從每周1、2次到每月1、2次不等，鄭男還騙她吃避孕藥，說只是抗生素、維他命，女童並描述鄭男有入珠、背部靠近臀部有1條疤，肚子正面有1尊神像刺青等身體特徵。

女童說鄭男警告她若告訴媽媽，「妳就會被抓到社會局」，加上媽媽那時候一直認為鄭男是好人，她怕媽媽知道實情會傷心難過，就不敢講。

鄭男不認罪，自稱跟女童媽媽曾交往，女童聽媽媽講，才知道他入珠，鄭男並推稱女童媽媽欠他100多萬元，他有討債，女童媽媽是為了錢才提告，女童的指述有很多矛盾。

法官審酌女童雖因案發時年幼，難以完整記憶遭性侵次數，但對於遭性侵地點、方式，歷次證述大致相符，認定前述4次性侵情節屬實，依加重強制性交等罪合併判刑9年6月定讞，鄭男已在服刑。

女童媽媽主張女兒因本案罹患創傷後焦慮症、身心嚴重受創，有自傷與輕生傾向、無法繼續求學，她盡心照顧女兒、備受煎熬，提起本件民事訴訟，向鄭男求償精神慰撫200萬元，鄭男抗辯已另案被法院判賠女童300萬元、不應再被求償。

法官認定鄭男性侵就讀國小的稚齡女童、嚴重傷害女童身心健全發展，女童更因此出現自殘行為，女童媽媽須花費更多心力陪伴輔導，必然備受壓力與煎熬、精神痛苦，判鄭男應賠償女童媽媽100萬元，可上訴。

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