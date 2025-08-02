不忍了！遭指「刪光潛艦預算」　馬文君喊告：營造我反國防的印象

▲國民黨立委馬文君。（資料照／記者高堂堯翻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委馬文君昨（1日）晚間在社群平台發文透露，她被作家顏擇雅指控，對國防充滿敵意，還曾在國會揚言要「刪光潛艦預算」。對此，馬文君反擊，有些人為了大罷免不擇手段、顛倒是非，刻意營造她「反國防」的印象，這是對她很大的汙衊，因此，她決定對顏擇雅提告。

馬文君表示，作家顏擇雅昨天在個人臉書指控，她對國防預算充滿敵意，還說她先前講過，「刪光台灣潛艦預算，是向世界宣示和平的決心，等真的要開戰再編預算」等語。

對於顏擇雅的指控，馬文君強調，她要嚴正抗議，因為她沒有說過這句話，這是有人在惡意曲解，刻意想營造她反國防、反預算、反潛艦國造的印象。

馬文君說，自己在外交國防委員會的一貫立場就是，「如果武器沒符合我們的作戰需求，或者它根本沒有辦法作戰，它就不是一個武器」

馬文君感慨，自己根本沒有刪光潛艦預算，且先前的發言，是指後續潛艦預算待「符合作戰需求」再編，一樣可以展現我們的國防決心，完全沒有提到「開戰」，這些發言在立法院公報都查得到，沒想到卻被有心人士刻意曲解。

因此，馬文君決定對顏擇雅提告，她認為有些人為了大罷免不擇手段、顛倒是非，刻意抹黑她，質疑她對國防的堅持，這是對她很大的汙衊。

馬文君重申立場，身為外交國防委員會立委，監督國防預算是她的職責，絕對支持潛艦國造，希望台灣能造出有戰力、能上戰場的潛艦。

至於關於潛艦國造後續艦的預算，馬文君表示，她也絕對支持，一毛未刪，國防部長顧立雄先前也承諾，遭凍一半的後續艦預算將待海鯤號完成海測後，符合作戰需求，再進行預算解凍。