致災季風再三天　下週二起天氣型態變

▲TD13（準白鹿颱風）潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

受到季風低壓環流南側的「西南季風」影響，中南部仍有致災性降雨，預計要到下週三才會減緩。白鹿颱風今天生成，對台灣沒有影響。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今日至下週一(2至4日)受「季風低壓環流」南側的「西南季風」影響，迎風面中南部為「連日多雨」的型態；大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨大量「致災雨」，其中並有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)發生的機率，午後影響的範圍擴大。山區應防範坍方、落石、土石流，低漥他區防淹水；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時、天氣悶熱。

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今日各地區氣溫為：北部25至36度、中部25至33度、南部24至31度、東部23至34度。

▲一熱帶低壓在日本南方海面，今將發展為「輕颱白鹿」，受西南季風導引，大致亦向東北方向遠離。（圖／洩天機教室）



最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下週二(5日)「西南季風」減弱、北移，連日大量降雨的型態改變，但大氣不穩定，仍有局部較大雨勢，中南部需留意其對災情的影響。下週三至週六(6至9日)太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱的「盛夏」，山區午後偶有局部短暫降雨；全臺最高氣溫將升至38度以上，要注意防曬、防中暑。

最新(2日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱柯羅莎」在日本本州東南方近海、將向東北大迴轉。 另一熱帶低壓在日本南方海面，今將發展為「輕颱白鹿」，受西南季風導引，大致亦向東北方向遠離，對台皆無影響。