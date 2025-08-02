語言科系畢業「薪水落在哪？」　過來人曝現實面：要有其他專業

▲如果讀語言科系，畢業後薪水大概落在哪？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文拋問，如果是語言科系畢業，薪水大概會落在哪呢？她透露自己目前在日商公司工作，月薪35K。貼文曝光後，引起討論，不少網友也留言分享，「兒美老師30K」、「是我太沒前途嗎？為什麼我找到的外商都是30～32K」。

這名網友在Dcard上，以「語言科系畢業薪水」為標題發文，提到她目前在日商公司工作，月薪35K，她想知道，語言科系畢業的話，薪水大概都落在哪裡？因為她身邊沒有雙主修的好友們，求職都不太順利，大家都會從事與本科系相關的工作嗎？

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貼文曝光後，不少網友都留言分享，「應徵過的日文職缺最後都開不到3萬，現在做行政aka雜工都比需要日文的工作還高」、「26歲，4年前畢業，35K保14（個月）；現職68K保13（個月），都是外商」、「品牌行銷含全勤45K」、「科技業行政，平均月薪6萬多」、「主修英文，現年25～26歲，月收不扣勞健保37K」。

其中還有網友直呼，「建議家裡有礦再來」、「這邊鄭重警告大家不要再PO了，不然我會破防」。也有網友則表示，「其實仔細想就會知道，外商最不缺會講外語的人，會語言就是加分而已。還是要有其他讓人信服的專業才能領高薪」、「除非你的外語好到可以做外交官或翻譯的程度，不然外語只能算是加分項」、「語言科系畢業後，真的拿語言當專長賺錢就只有低薪，殘酷但現實」。