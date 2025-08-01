調查局狠斬黑金！跨14地檢同步打詐　剿滅「6水3機」407億金流

▲史上最猛打詐，調查局56案同步搜索151處金流高達370億。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者黃宥寧／台北報導

法務部調查局配合高檢署，5月19日至6月18日展開第3波擴大打詐專案，動員22外勤處、千名調查官，跨14地檢同步掃蕩假投資、假檢警、假戀愛及虛擬資產洗錢詐欺。專案破獲56案，搜索151處、約談286人、羈押28人，查獲6水房、3機房及豪宅、名錶、名車等不法財物，犯罪金額合計407億元，其中83億元為詐欺所得、324億元為洗錢金流，規模超越歷次行動。

本波專案動員全台22個外勤處站、千名調查官，跨北、中、南、東14地檢同步指揮，規模超越歷次行動。專案共執行56案，搜索151處、約談286人，羈押28人，破獲3座詐騙機房、6座水房，查扣不法金流高達370億元，其中83億元為直接詐騙所得，324億元屬洗錢金流，總額創下歷來新高。

▲本波專案共攔截370億元黑金流，其中83億元為直接詐騙所得，324億元則屬洗錢金流。（圖／記者黃宥寧翻攝）

調查局指出，此次偵破案件類型多元，包括假投資詐欺38件、戀愛詐欺3件、假檢警2件、吸金4件及虛擬資產詐欺9件；同時破獲多起第三方支付業者勾結詐團洗錢案。除前次同步偵辦查獲之非法第三支付業者「易沛公司」外，本次也查獲「台灣里公司」、「旺沛公司」等第三方支付業者，疑與詐騙及博弈集團勾結，虛設行號冒充特約商店，以販售不實遊戲點數等方式提供虛擬帳號，協助詐團收取被害人款項或博弈入金，並藉合法交易模式掩飾黑金流，金流總額高達數百億元。

詐騙話術更是「五花八門」，從潮牌鞋、普洱茶餅、黃金期貨到AI虛擬貨幣應有盡有，幾乎成了一份「百貨公司式投資清單」。在假投資案件中，詐團冒充投資公司專員，透過電話、廣告、交友群組引誘被害人交付現金或轉換虛擬貨幣，誆稱「保本高獲利」，讓民眾一步步掉入陷阱。

專案中也出現驚險場面，南機站調查員在搜索某吸金案時，意外發現主嫌另設「水房」洗錢，嫌犯拒供線索，調查員火速分析生活軌跡、連夜申請搜索票，當天就攻堅逮捕10名水房成員，現場查扣200萬元現金，成功切斷詐團金流。

查扣物品堪比名媛等級，包括台南善化豪宅、高雄旗山農地、賓士及瑪莎拉蒂休旅車各1輛，以及理查米勒、愛彼、沛納海等名錶12支，總值超過6,000萬元。

調查局表示，未來將持續鎖定違法第三方支付業者，並提醒民眾警覺「保本高獲利」投資陷阱，切勿將銀行帳號與密碼交付他人，以免淪為詐團洗錢工具。辦案人員強調，後續行動將從「源頭防制、溯源查緝、被害保護」三面向全力推進，目標徹底斬斷詐騙集團金流，還給社會乾淨的金融環境。