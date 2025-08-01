獨／鄧佳華獄中最關心「簡簡好不好」　友探監不忍告知被分手

▲鄧佳華因案入監服刑，最關心女友簡簡過得好不好。（圖／翻攝自鄧佳華IG、資料照）

記者莊智勝／桃園報導

知名網紅「FBI帥哥」鄧佳華因2023年一起偷拍案遭判刑6月定讞，雖然得易科罰金，但鄧付不出18萬元，選擇於7月10日低調入監服刑。今(1日)鄧媽媽在2名好友的陪同下前往桃園監獄探監，雖然過程氣氛和樂，但鄧最關心的還是「女友簡簡過得好不好」，絲毫不知已被簡簡單方面提分手。

據了解，女模簡簡先前受訪時坦承，有與鄧佳華短暫交往3個月，不料鄧才高調認愛沒多久，就因偷拍案低調入監；隨後簡簡態度180度大轉變，現身受訪透露「已經分手」，7月22日更在社群發布新歌「對不起，我愛的人不是你」，並直接tag鄧佳華，引起網友討論。

而今探監時，除了閒話家常外，最令鄧佳華掛心的就是女友簡簡，沈姓好友透露，鄧有詢問「女友(簡簡)過得好不好」，很擔心自己不在身邊，沒辦法保護簡簡，會不會被其他人欺負；鄧還強調，自己對女友是「絕對忠誠」的。

沈姓好友說，今天在探監前就已經有與鄧媽媽私下討論過了，大家決定不告訴鄧佳華「被分手」的消息，「考慮到他跟我們的會面氣氛是愉快的，不希望他帶一些負面情緒服刑，所以我們沒有帶外面任何訊息給他本人知道。」

沈姓好友也表示，由於鄧與簡簡交往的時間很短，身邊幾個好朋友其實都未曾與簡簡本人見過面，且鄧也未分享過交往細節，但可以推測如果鄧知道被分手了，「可能會很想親自詢問對方求證」。

▼鄧佳華女友簡簡日前單方面宣布分手。（圖／記者葉文正攝）