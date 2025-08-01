1家5口墜谷！慈父「3度求救」跪路邊想拉兒　人車一起滾下去

▲送水司機目擊事發經過。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

高雄市桃源區7月30日晚間發生一家五口連人帶車墜谷意外！搜救行動邁入第3天，檢警今（1日)傳喚目擊報案人製作筆錄，還原當晚親眼目睹的恐怖經過，「車子掉下時，一名男子3度求救，但路基一直在掏空，最後人車一起滾下去」。

報案的蔡姓男子是負責送水到部落的司機，他回憶當晚送完水，回程下班時發現道路出現巨大坑洞，一發現就停在路邊，大概過幾分鐘，看到對向有燈光的時候，他馬上把燈關掉，並沒有跟對方閃燈，因為怕讓對方看不到坑洞。

司機表示，當時坑洞已經擴及到道路中間，加上當時下著豪雨，視線非常差，整個路段都是土石流，沒想到他靠邊停車希望不要驚擾對向來車，但仍不幸發生悲劇。

司機表示：「看到他車子摔下去的時候，我能做的就是趕快先求救報警，父親有上來跟我求救，說看我可不可以幫他照個燈光，讓他比較清楚，但那時候他站的那個地方已經在崩塌了，所以他又衝回去。」

▲檢方今日傳喚募集司機製作筆錄。（圖／記者陳宏瑞攝）



司機說，當時車子卡在坑洞，還沒有滑落下去，他正要跟外界求救，因為後方持續有車子，他既要擋住後面的車子，一方面又要幫受困一家人照明。那名父親第2次又跑上來，說他的小朋友還在車上，自己告訴對方，看有沒有辦法先把小朋友拉起來，講完之後對方又下去滑坡，「第3次跑上來的時候，我看到他跪在那個坑那邊，跟著一起掉下去」。

司機強調，全部的人都在車子裡面，車上有幾個人，他也看不清楚，因為路面一直在掏空，他只能盡量用燈光幫他們照明，趕快打電話求救，而且後方還有來車，他還是一直在擋著，大喊說不要再過去了。

搜救行動已進入第3天，高雄市消防局特搜大隊大隊長蘇裕銘表示，由於持續降雨導致山區土石鬆動，搜救工作面臨極大挑戰。坍塌地點高達約50公尺且有積水問題，大型機具無法抵達，搜救人員只能依靠人力進行困難的救援工作。