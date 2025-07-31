快訊／女公關慘死！相驗驚見「30處銳器傷」　信義割喉男2秒刺1刀

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市信義區30日晚間發生一起殺人案！22歲劉姓男子因不滿在同間夜店工作的27歲谷姓女公關提出分手，埋伏在停車場，見谷女現身後，將人拖進梯間內，在一分鐘內持刀將人割喉殺害。檢方31日針對谷女遺體進行相驗，發現死者身上有30處銳器傷，遺體將移置二殯，1日下午進行解剖，進一步釐清確切致命傷。

▲台北信義區A16地下停車場割喉案，兇嫌劉嫌於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方調查，劉嫌與死者谷女都在同一夜店任職，兩人因此認識，於今年1月開始交往，並在信義區租屋同居；劉嫌自述，自己在夜店兼職當安管，月薪僅有2萬5000元，但因他愛谷女，交往後不論是房租、還是大部分生活開銷，甚至包包衣服等，都是由他出錢；但谷女因工作性質緣故，時常與男客接觸，劉嫌頻頻吃醋，懷疑女友在外偷吃，2人因此頻繁爆發激烈衝突。

今年5月15日，兩人又為此在租屋處爆發激烈爭吵，劉嫌情緒激動，動手掐住谷女頸部、狂搧6個巴掌，導致谷女臉頰紅腫、口鼻噴血。當天谷女憤而到醫院驗傷，並提告家暴，同時申請保護令，決心斷開劉嫌。而保護令於7月28日通過，並於7月29日核發予2人，劉嫌收到令後，心有不甘遂埋伏於停車場內，將谷女拖入樓梯間殺害。