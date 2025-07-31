快訊／疑施壓修法開後門　副議長葉林傳涉經營賭博電玩遭搜索約談

▲台北市議會副議長葉林傳涉圖利電玩業者遭檢調約談。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議會副議長葉林傳，疑似利用質詢職權施壓，在「台北市電子遊戲場管理條例」中開後門，讓原本不符合設立資格的電玩業者，可不受限制申請開業，台北地檢署31日指揮調查局兵分17路搜索葉林傳辦公室等處所，並以圖利、賭博等罪約談葉林傳及其他11名被告到案。

檢調去年偵辦台北市警局巡官劉維中，在中山分局任職時，涉嫌收受轄內特種行業賄賂，當時除劉官涉案獲交保50萬元外，張姓、林姓2名葉林傳服務處主任也遭約談，經檢察官訊後先情請回，專案小組根據當時搜扣資料，發現其中1間欣欣電子遊樂場的幕後經營者疑與葉林傳關。

由於台北市為了禁絕賭博性電玩，在審查電玩業者營業申請時，設下許多門檻，不過立委黃國昌2020年間曾爆料，葉林傳曾在2016年到2017年間，市議會審查《台北市電子遊戲場業設置管理自治條例》修法時，濫用權力、不斷杯葛，最後在自治條例的第10條開了後門，讓原本不符規定的業者，可在限期內重新申請，且不受原本的審查限制。



檢察官懷疑全案有公職人員利用職權圖個人私利，以及意圖營利賭博等罪嫌，指揮調查局北機站兵搜索葉林傳，以及欣欣電子遊樂場紀姓掛名負責人住居所及相關辦公處所等17處，並通知葉、紀等12名被告、3名證人到案，以釐清相關案情。