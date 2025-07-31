驚悚畫面曝！拾荒翁遭賓士女駕駛追撞卡車底　警消千斤頂救援

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區環河西路二段，今天（31日）早上9時許發生一起拾荒老翁遭賓士車追撞事故。當時該名拾荒老翁，拉著裝回收物的推車走在路旁，賓士車女駕駛疑似未注意老翁，直接從後方撞上，老翁倒地後受困車底。警消抵達，協助老翁從車底脫困，所幸僅受到輕傷，送醫治療後已無大礙，肇事原因仍待警方釐清。

▲鍾女開賓士車未注意車前，拾荒翁遭撞受困車底。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，從事資源回收工作的79歲王姓男子，今天早上沿著環河西路二段往中正橋方向，騎機車拉著手推車沿途收回收物，行經文化路口時，後方開賓士休旅車的71歲鍾女，疑似未注意車前狀況直接撞上，王男倒地後又遭賓士車輾過卡在車底，路過民眾見狀，隨即撥打119報案。

▲警消抵達，用千斤頂將車抬高，協助拾荒翁脫困。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消抵達，發現王男受困賓士車底，隨即用千斤頂將車尾抬高，協助王男從車底脫困，經查王男四肢多處擦、挫傷，頭部也有一處撕裂傷，隨即由救護車送往新店慈濟治療；而肇事的鍾女經酒測，未發現有酒駕情況，事故發生確切原因，仍待警方調閱監視器進一步釐清。

▲拾荒翁全身多處擦挫傷，送往醫院治療。（圖／記者陸運陞翻攝）