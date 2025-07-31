保護令2成無效　婦團：必要時「可申請居住庇護所」

▲兇嫌劉嫌曾拒收保護令，犯案後於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者林育綾／台北報導

台北市信義區夜店公關谷女（27歲）遭前男友劉姓男子殺害，由於谷女生前就聲請「保護令」仍發生憾事，引發各界討論。婦女救援基金會表示，根據過往經驗，保護令有2成左右可能無法有效預防，如果評估人身安全風險高，而施暴者未能羈押時，除了警方告誡，被害人需要進行人身安全計畫，必要時可申請居住庇護所。

谷姓女公關在30日晚間，遭到前男友劉男持預藏刀割喉殺害，宣告不治。據悉，谷女在今年5月就聲請保護令，不過劉男疑似「拒收」該掛號信。婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，不確定劉男拒收的細節，但只要保護令核發後，「即使拒收還是有效力」，通常會再由警方執行通知，告誡施暴者停止暴力方式，如果違反，將以公訴罪處置。

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●「保護令」有效佔8成

杜瑛秋接受《ETtoday新聞雲》訪問時分享，根據過往案例，「保護令」對8成以上的個案有效果，可以停止或降低暴力行為，因此一般來說，還是會鼓勵遭遇「親密關係暴力」的受害者要聲請保護令。但有2成左右的情況，可能無法有效預防，通常是施暴者或加害人有情緒控管問題，有反社會人格、容易衝動等情形。

杜瑛秋表示，保護令多達16款，不確定谷女聲請的是哪一種，但多半是禁止跟蹤、騷擾、施暴；也有要求遠離、遷出的保護令，施暴者會被要求遠離被害人一定距離，並不得出現在對方的居住處、學校、工作地點等。若違反將遭公訴罪起訴，可處3年以下有期徒刑。

婦女救援基金會過往看過許多「分手暴力」案例，很多被害人可能沒聲請保護令；而在發生憾事的案件中，不少加害人是預謀型，先買好兇器預藏，待求和失敗就施暴。

●辨識「恐怖情人」，以「安全分手」為前提

有關如何辨識「危險情人」，婦援會也分享幾種指標，通常危險情人起初會試圖展現「好的一面」，不久能發現「情緒起伏大」，翻臉比翻書快；另可能「佔有慾強」，認為情人或伴侶是自己的「所有物」。

其他指標還包括可能有「施暴紀錄」，例如曾經跟騷，甚至數位性暴力、有前科、吸毒等。或者有「高壓控制」，例如情人不按照自己心意就暴怒，有人去接女友下班，對方晚了幾分鐘出來就大發脾氣。還有在「公共場所施暴打人」，通常具反社會人格，不怕警察等公權力。

▲面對恐怖情人、親密關係暴力，婦女救援基金會也提出建議。（圖／婦女救援基金會）

上述跡象只要符合1至2項，甚至多達3、4項，都可能是「危險情人」。如果是評估分數具有高危險，或者已面臨「親密關係暴力」，杜瑛秋建議要以人身安全為優先，漸進式的「安全分手」，可以諮詢113專線，或是向婦女救援基金會、勵馨基金會、現代婦女基金會等單位諮詢求助，討論因應策略。

反之，不是屬於高危險分數，社工人員也會與被害人進行「人身安全計畫討論」，提醒可能的風險。被害人與周遭親友，也需要留意、共同協助預防暴力。

如果評估人身安全風險高時，未能進行羈押或預防性羈押，除了警方告誡約制外，被害人需要進行人身安全計畫，出入行動留意安全，必要時「可申請居住庇護所」。透過時間延長、空間轉換，可以讓對方情緒冷靜下來，減少衝動暴力行為出現。

而「恐怖情人」面對分手時，周遭親友可協助提供安撫支持陪伴，協助度過分手的低潮期，他們面對分手，在心理、情緒都需要時間適應，「請不要出現有訕笑、諷刺話語，或是協助跟蹤騷擾被害人行為，以協助度過分手的低潮期」。