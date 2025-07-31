割喉殺前女友！暴力男躲回宜蘭　阿公勸自首「鑄成大錯要面對」

▲▼割喉殺害女公關的劉姓男子落網。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台北市信義區一名在夜店兼職擔任安管的劉姓男子(22歲)，不滿前女友執意分手，還聲請家暴保護令，30日晚間割喉殺害擔任女公關的女友後，逃回宜蘭五結老家時，向來寵他的阿公嘆「個人造業個人擔」之餘，也勸他「鑄成大錯就要面對」。

台北市信義區30日晚間發生一起命案，27歲谷姓女公關遭22歲劉姓前男友割喉殺害，血濺信義威秀停車場，劉男冷血犯案後騎機車逃亡，一路躲回宜蘭五結老家，但仍被警方逮捕。

據了解，劉男在犯案後丟棄兇刀於北宜公路山崖，並於晚間11點多抵達家門。當時他拍打家門大喊「阿公」並說坦承自己在台北殺人。阿公見孫子深夜回家，心中直覺不妙，劉男隨即告訴阿公，自己因為不堪谷女在網路上的言語刺激，加上精神狀況不穩，一時情緒失控釀下慘劇。

據了解，阿公告訴警方，孫子曾因精神問題就醫服藥，但犯案後回家是為了懺悔並尋求幫助，阿公說，自己身為佛教徒，相信「個人造業個人擔」，因此當時就勸孫子面對現實，愛孫經他開導也同意自首，但警方已先一步抵達現場逮捕。阿公看著孫子被上銬押解時，不禁感嘆「鑄成大錯就要面對」。

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