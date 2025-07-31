最低價40萬入手！李嘉誠家族拋售大灣區400套房　

▲李嘉誠家族甩貨大灣區400套房源，很多香港客戶來買，最低40萬元人民幣一套。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大灣區樓市近日爆出重磅消息。被譽為房地產界「風向標」的李嘉誠家族，旗下長江實業透過和記黃埔地產，集中向香港買家推售位於大灣區的四個樓盤，總計約400套房源，最低總價僅40萬人民幣（換算約160萬台幣）。消息一出即引發市場熱議，也讓大批香港人蜂擁北上搶購，「在香港賺錢，在大灣區生活」再次成為熱門話題。

綜合陸媒報導，此次推出的樓盤包括惠州泷珀花園、中山泷珀花園、廣州逸翠莊園與東莞海逸豪庭。其中，惠州泷珀花園推售規模最大，達300套房源，一房單位僅售約44.3萬港元（台幣約160萬元）。相比此前的售價，已經出現明顯降幅。而高端別墅項目如東莞海逸豪庭，價格也從2023年至今出現明顯跌幅。

這種「老盤新賣」的策略，體現了李嘉誠一貫的「低價拿地、長線開發、精準出貨」模式。例如，東莞海逸豪庭早在1999年便由和記黃埔拿地，中山泷珀花園則於2014年拿地，許多項目囤地多年才陸續推售。

此次推盤的主力對象明確鎖定香港買家。根據長實地產方面消息，自去年中以來，香港人對大灣區住宅需求明顯上升。以惠州泷珀花園為例，截至目前已售出近600套，絕大部分由香港人購買。現場甚至出現「香港客包車團」集中看房的盛況。

▲ 大灣區有許多房地產出售。（圖／翻攝 百度）

從需求端來看，這波搶購並非偶然。香港與內地房價差距巨大，在香港動輒需要四五百萬港元才能買下的一房單位，在大灣區僅需數十萬元人民幣即可先入手。再加上大灣區相較香港生活成本低、生活節奏相對緩和，吸引大量中產、退休族群及年輕人北上置業。

根據人民銀行廣東省分行數據，截至2024年6月底，廣東地區共為港澳居民辦理購房業務超過3300筆，跨境收入折合人民幣約30.8億元。這說明香港居民北上置業，已不只是趨勢，更是一種現實選擇。

不少人將此次「拋貨」解讀為李嘉誠看空市場的信號。但若從其一貫戰略來看，更像是一場資產優化與現金回籠的操作。長江實業多年來習慣於低價拿地、長時間持有，再於市場波動中伺機推售，即便價格下調，土地成本極低，利潤空間依然可觀。

與其說是撤退，不如說是調整節奏。當下大陸房地產市場處於深度調整期，銷售速度放緩，回款壓力增大；與此同時，香港買家成為實實在在的增量客群，此時大規模推盤，不失為一個良機。

▲收假日當天，港珠澳大橋口岸都是要回去香港與澳門的車潮與人潮。（圖／記者任以芳攝）



從表面看，香港人買大灣區房子是「撿便宜」，但深層原因更關乎生活質量與未來規劃。隨著大灣區城市群的融合發展，交通、醫療、教育、養老等資源逐漸向港澳居民開放，香港人要在內地過上品質生活，變得前所未有的簡單。

不少退休港人選擇在惠州、中山、珠海等城市養老，既有環境優美、空氣清新，又不失城市便利，還能利用「港澳藍卡」享受醫保等公共服務。也有不少年輕家庭為了讓孩子接受大陸教育、享受更大生活空間，選擇在大灣區安家。

此外，「香港賺錢、大灣區花錢」的生活模式愈加常見。一位購買惠州單位的香港買家表示，「在香港月薪3萬，交完房租剩下不到一半；來這邊買房，住得大，生活也更輕鬆。回港也只要1個多小時車程，何樂而不為？」

▲ 港珠澳大橋開通後，帶動大灣起串連香港、澳門一日生活圈。（圖／記者任以芳攝）

事實上，隨著《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的落地推進，九市與港澳的融合日益加深。從交通基建上看，廣深港高鐵、港珠澳大橋接連開通，大幅壓縮港人前往大灣區的時間成本。從政策層面，港人置業、創業、子女入學、養老等配套政策也逐步完善。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，「港人北上購房熱，反映了大灣區作為超級都市群的吸引力與融合趨勢，也預示著未來跨境生活將成常態化。」

當香港數百萬只夠買迷你單位時，來到大陸卻能換來花園洋房，居住體驗不可同日而語。部分業內人士看來，大陸樓盤之所以受港人青睞，主要有兩個原因，一是內地住宅價格相較香港具有顯著優勢；二是大灣區各城市間交通日益發達，寬敞的居住空間和便捷的交通網絡對港人極具吸引力。