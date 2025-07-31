開啟輔助駕駛分心！國1苗栗段休旅車追撞緩撞車　又害2車碰撞

▲藍色休旅車開ACC輔助系統，因分心未留意前方車況，追撞施工緩撞車後，再波及2車碰撞。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

國道1號苗栗縣頭份路段今（31）日上午發生施工緩撞車遭追撞事故。湯姓男子駕駛人休旅車開啟ACC、自動跟車輔助系統，疑分心未留意車前動態，撞擊在內線車道的施工緩撞車後，旁邊車道休旅車閃避時又跟貨車碰撞，幸好4車碰撞事故過程中未釀成人員受傷，肇事原因正由警方調查中。

國道第2大隊指出，今天上午9時19分接獲國道1號北向114.4公里處（苗栗縣頭份路段）發生交通事故，現場共有4部大小型車輛發生碰撞，勉強維持單線通車，直到10時7分許排除事故。

警方調查，肇事湯姓男子（35歲）開藍色休旅車行駛北上內線車道，因為開啟自動跟車輔助系統，分心未留意前方內線車道上有移動清掃作業施工緩撞車，撞擊緩撞車後，彈甩偏移至中線車道時，後方原本行駛中線車道吳男（39歲）的白色休旅車，緊急往外側車道閃避時，擦撞行駛外側車道由黃男（41歲）駕駛的小貨車。

警方說，4車駕駛都沒有酒駕，呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，確保他人與自身用路安全。