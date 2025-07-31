不吸血「巨蚊」出動！　廣東超狂防疫「以蚊制蚊」優於化學噴灑

記者任以芳／綜合報導

為遏制廣東近期日漸升溫的基孔肯雅熱疫情，防疫人員出奇招「以蚊制蚊」。中山大學「蚊子工廠」技術團隊30日深入佛山市三水區南山鎮，首次大規模釋放「華麗巨蚊」幼蟲，運用這種伊蚊天敵來獵殺病媒蚊幼蟲，嘗試以生物防治科技築起防疫新防線。

綜合陸媒報導，廣東省多地通報孔肯雅熱病例，防疫壓力與日俱增。為有效遏止疫情擴散，中山大學中山醫學院病原生物學與生物安全學系副教授、同時也是中大蚊子工廠技術總監的張東京，率領師生團隊前往佛山市三水區南山鎮，啟動一場別開生面的「科技滅蚊行動」，釋放華麗巨蚊幼蟲，以生物防治手段對抗病媒蚊。

▲華麗巨蚊不吸引、不攻擊人畜，是人類的「好隊友」 。（圖／翻攝 百度）

此次行動針對的是難以人工清除的積水孳生地，如屋頂積水、密林低洼等，研究團隊依科學比例將一齡至三齡的華麗巨蚊幼蟲投放其中，華麗巨蚊幼蟲每日可捕食數百條伊蚊幼蟲，單次投放效果可持續數周，顯著優於化學噴灑的短期效應。希望透過「以蚊治蚊」，從源頭削弱伊蚊的數量，進而切斷基孔肯雅熱的傳播鏈。

張東京副教授解釋，華麗巨蚊（Toxorhynchites splendens）是伊蚊的天敵，其幼蟲能大量吞食伊蚊幼蟲，平均每隻一生能吃掉80至100條伊蚊。兩者的孳生環境高度重合，使得華麗巨蚊在滅蚊上的效率極高。

他也強調，「華麗巨蚊成蚊並不吸血，無論雌雄皆以花蜜與植物汁液為食，不會攻擊人畜，對人類活動基本無擾。」

「這是一種既安全又環保的滅蚊策略，」張東京指出，「與化學藥劑或傳統煙霧式殺蟲法相比，華麗巨蚊的生物防控技術能減少環境污染，同時降低蚊蟲抗藥性的風險，對於當前南方地區高密度蚊蟲帶來的疫情挑戰，尤其具有應用潛力。」

廣東省疾控中心數據顯示，當前正值基孔肯雅熱疫情防控攻堅期，傳統化學滅蚊手段面臨環境壓力與抗藥性挑戰。「以蚊治蚊」的生態防治法不僅避免了藥物殘留問題，還能實現長效防控。

根據中山大學蚊子工廠表示，後續釋放行動將根據不同地區疫情態勢陸續展開，希望打造一條「綠色防線」，與南方持續高溫潮濕氣候下的病媒蚊抗衡。

▲ 引起基孔肯雅熱疫情的伊蚊 。（圖／翻攝 百度）

今年5月以來，廣東、海南等南方省市均通報基孔肯雅熱病例，疫情監測單位表示，該病毒與登革熱同屬蚊媒傳播，潛伏期短、傳播速度快，且具一定病原性，主要症狀包括高燒、劇烈關節痛、出疹等，嚴重者甚至可能引發慢性關節炎與神經併發症。

基孔肯雅熱主要通過‌伊蚊（埃及伊蚊和白紋伊蚊 ）叮咬傳播。當蚊蟲叮咬感染者後，病毒在蚊體內繁殖並通過唾液傳播給人類。

廣東省疾控部門一再呼籲民眾清除積水容器、做好個人防蚊措施，同時加強社區監測與病媒控制。如今，華麗巨蚊的介入，不僅是科技防疫的一次突破，也代表「自然防治」與「科學滅蚊」的新方向正在逐步落地。