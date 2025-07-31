　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

不吸血「巨蚊」出動！　廣東超狂防疫「以蚊制蚊」優於化學噴灑

記者任以芳／綜合報導

為遏制廣東近期日漸升溫的基孔肯雅熱疫情，防疫人員出奇招「以蚊制蚊」。中山大學「蚊子工廠」技術團隊30日深入佛山市三水區南山鎮，首次大規模釋放「華麗巨蚊」幼蟲，運用這種伊蚊天敵來獵殺病媒蚊幼蟲，嘗試以生物防治科技築起防疫新防線。

綜合陸媒報導，廣東省多地通報孔肯雅熱病例，防疫壓力與日俱增。為有效遏止疫情擴散，中山大學中山醫學院病原生物學與生物安全學系副教授、同時也是中大蚊子工廠技術總監的張東京，率領師生團隊前往佛山市三水區南山鎮，啟動一場別開生面的「科技滅蚊行動」，釋放華麗巨蚊幼蟲，以生物防治手段對抗病媒蚊。

▲▼ 華麗巨蚊（益蟲）、與基孔肯雅熱疫情的伊蚊 。（圖／翻攝 百度）

▲華麗巨蚊不吸引、不攻擊人畜，是人類的「好隊友」 。（圖／翻攝 百度）

此次行動針對的是難以人工清除的積水孳生地，如屋頂積水、密林低洼等，研究團隊依科學比例將一齡至三齡的華麗巨蚊幼蟲投放其中，華麗巨蚊幼蟲每日可捕食數百條伊蚊幼蟲，單次投放效果可持續數周，顯著優於化學噴灑的短期效應。希望透過「以蚊治蚊」，從源頭削弱伊蚊的數量，進而切斷基孔肯雅熱的傳播鏈。

張東京副教授解釋，華麗巨蚊（Toxorhynchites splendens）是伊蚊的天敵，其幼蟲能大量吞食伊蚊幼蟲，平均每隻一生能吃掉80至100條伊蚊。兩者的孳生環境高度重合，使得華麗巨蚊在滅蚊上的效率極高。

他也強調，「華麗巨蚊成蚊並不吸血，無論雌雄皆以花蜜與植物汁液為食，不會攻擊人畜，對人類活動基本無擾。」

「這是一種既安全又環保的滅蚊策略，」張東京指出，「與化學藥劑或傳統煙霧式殺蟲法相比，華麗巨蚊的生物防控技術能減少環境污染，同時降低蚊蟲抗藥性的風險，對於當前南方地區高密度蚊蟲帶來的疫情挑戰，尤其具有應用潛力。」

廣東省疾控中心數據顯示，當前正值基孔肯雅熱疫情防控攻堅期，傳統化學滅蚊手段面臨環境壓力與抗藥性挑戰。「以蚊治蚊」的生態防治法不僅避免了藥物殘留問題，還能實現長效防控。

根據中山大學蚊子工廠表示，後續釋放行動將根據不同地區疫情態勢陸續展開，希望打造一條「綠色防線」，與南方持續高溫潮濕氣候下的病媒蚊抗衡。

▲▼ 華麗巨蚊（益蟲）、與基孔肯雅熱疫情的伊蚊 。（圖／翻攝 百度）

▲ 引起基孔肯雅熱疫情的伊蚊 。（圖／翻攝 百度）

今年5月以來，廣東、海南等南方省市均通報基孔肯雅熱病例，疫情監測單位表示，該病毒與登革熱同屬蚊媒傳播，潛伏期短、傳播速度快，且具一定病原性，主要症狀包括高燒、劇烈關節痛、出疹等，嚴重者甚至可能引發慢性關節炎與神經併發症。

基孔肯雅熱主要通過‌伊蚊（埃及伊蚊和白紋伊蚊 ）叮咬傳播。當蚊蟲叮咬感染者後，病毒在蚊體內繁殖並通過唾液傳播給人類。

廣東省疾控部門一再呼籲民眾清除積水容器、做好個人防蚊措施，同時加強社區監測與病媒控制。如今，華麗巨蚊的介入，不僅是科技防疫的一次突破，也代表「自然防治」與「科學滅蚊」的新方向正在逐步落地。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鯉魚山恐怖命案　男渾身血慘死
快訊／關稅最新！　行政院：台美正進行聯合聲明討論
割喉、刺頸、捅胸、破腹　恐怖男「1分鐘4刀」殺女公關
葉林傳父喪中遭檢調多路搜索　從議會帶走一登機箱
iPhone 17全系列模型照流出　4新機型與配色曝光
150萬私物被割爛　女公關死前PO文：沒與客人發生關係
快訊／南投宣布3校下午停班課　2校明停班課
普發現金1萬政院不覆議！　將聲請釋憲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國「造船業」崛起背後　美智庫：外國公司貢獻良多

中共中央舉行黨外人士座談會　習近平主持！八大民主黨派及無黨組織與會

不吸血「巨蚊」出動！　廣東超狂防疫「以蚊制蚊」優於化學噴灑

陸官媒：中美第3輪經貿會談發出積極信號

新住持上任少林寺逐銅臭味　陸網紅揭：掃碼捐款機和收費攤位沒了

穩外貿信心！陸GDP待攻堅　學者：對潛在「黑犀牛」風險做好備案

朱孝天直播喊「希望趕快統一」　覺得台灣「就是一個省」

陸泳壇新星12歲少女勇闖世游賽　200米混合僅輸0.06秒奪第四

內蒙暴雨破66年最強降水紀錄　遊客騎完駱駝困沙漠3小時

美女助教當球被撞！撞球間「辣妹助教」全曝光　業者被停業

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

中國「造船業」崛起背後　美智庫：外國公司貢獻良多

中共中央舉行黨外人士座談會　習近平主持！八大民主黨派及無黨組織與會

不吸血「巨蚊」出動！　廣東超狂防疫「以蚊制蚊」優於化學噴灑

陸官媒：中美第3輪經貿會談發出積極信號

新住持上任少林寺逐銅臭味　陸網紅揭：掃碼捐款機和收費攤位沒了

穩外貿信心！陸GDP待攻堅　學者：對潛在「黑犀牛」風險做好備案

朱孝天直播喊「希望趕快統一」　覺得台灣「就是一個省」

陸泳壇新星12歲少女勇闖世游賽　200米混合僅輸0.06秒奪第四

內蒙暴雨破66年最強降水紀錄　遊客騎完駱駝困沙漠3小時

美女助教當球被撞！撞球間「辣妹助教」全曝光　業者被停業

AI「裝成人類」成功通過驗證　ChatGPT自動點選「我不是機器人」

19歲車手取款35萬交付1物　下場要關1年5個月

快訊／台東鯉魚山龍鳳寶塔「1男渾身血慘死」！　身上超深刀傷

疫情間跑去拍A片！石原希望潛男校談禁忌戀　火辣身材被抓包是女的

夏威夷掀海嘯！「郵輪急撤」丟包600人　乘客驚恐狂奔畫面曝

大全聯吉祥物「大全熊」曝光！「發仔」長耳朵網驚：福利熊偷生？

對等關稅已完成技術性磋商　行政院曝：台美正進行聯合聲明討論

新台幣午盤貶逾2角　叩關30元字頭

快訊／國3北上遊覽車遭2車追撞　3人受傷回堵2公里

「交易大熱門」蘇亞雷斯回鍋水手！　響尾蛇換潛力股補未來

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

大陸熱門新聞

美女助教當球被撞　業者被停業

朱孝天直播喊「希望趕快統一」

「識讀中國教材」9月上路 國台辦：造成台灣青年國家認同扭曲

少林寺現狀曝！方丈室被鐵皮圍住不給看 黑衣人把守僧院通道

在家當「遊戲代練員」常被罵！他嘆：上班才對嗎

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

撞球「正妹助教」加碼服務　撞球桌旁激戰6分鐘

新住持上任少林寺逐銅臭味 陸網紅揭：掃碼捐款機和收費攤位沒了

陸國防部：「漢光演習」就是演戲作秀

內蒙暴雨破66年最強降水紀錄 遊客騎完駱駝困沙漠3小時

陸1款啤酒成分含非法「壯陽藥」添加物

全紅嬋「發福體態」被網路霸凌　師兄急刪影片

海嘯還沒到！颱風竹節草搶先登陸上海奉賢 已轉移安置28.8萬人

一碰就枯萎！哀牢山發現「7株冥界之花」

更多熱門

相關新聞

台南防疫不落後！整合百萬善款緊急啟動144校災後清消防登革熱

台南防疫不落後！整合百萬善款緊急啟動144校災後清消防登革熱

「丹娜絲」颱風夾帶豪雨襲台，台南市多區學校受創，災後不只復原課室、修補圍牆，更得防堵一場無聲的流行病——登革熱，台南市教育局25日啟動校園災後防疫專案，整合市府資源與民間捐助善款，針對受災嚴重的144所學校，加強清消與孳生源清除，力保暑期師生安全。

台商控結婚20年妻遺棄　法官狠打臉

台商控結婚20年妻遺棄　法官狠打臉

佛山屈公病3645人確診！患者：蚊子叮了後發燒

佛山屈公病3645人確診！患者：蚊子叮了後發燒

佛山「基孔肯雅熱」患者突破3千人 轄內村莊要求村民晚間同時點蚊香

佛山「基孔肯雅熱」患者突破3千人 轄內村莊要求村民晚間同時點蚊香

雲林防疫所籲養豬場啟動「清除+消毒」防線

雲林防疫所籲養豬場啟動「清除+消毒」防線

關鍵字：

廣東基孔肯雅熱生物防治華麗巨蚊防疫

讀者迴響

熱門新聞

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

更／全台7縣市鄉區停班停課一覽

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

中華電信手機市話全不通

更／豪雨4天　全台停班停課一覽

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

割喉女公關前男友社群曝！1天前嗆：這女的更瞎

說「可能被砍」遭割喉　女才拿保護令

即／高雄一家五口墜谷！找到17歲女已明顯死亡

夜店女公關遭拖樓梯割喉亡！民眾嚇傻

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面