南橫1家5口墜谷！現場恐怖狀況曝　大片土石崩落「路只剩一半」

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市桃源區南橫公路81.1K處，昨（30）日晚間發生一家5口墜谷意外！兩輛車會車時，路面突然坍方，導致載有5人的車輛摔下9米深谷，目前已有兩人罹難。現在，現場坍方畫面曝光，可見路基大面積流失，路面積水傾瀉而下十分嚇人，警方目前持續於現場警戒。

▲南橫公路路基坍方，造成一家五口連人帶車墜谷。（圖／民眾提供）



事發在30日晚間9點多，警消接獲報案，報案人指出，他行駛至事發地點時，發現對向一部自小客車疑似未察覺前方道路坍塌，整部車突然失去平衡墜落邊坡，車燈瞬間消失。不過，一名疑為墜谷車子駕駛的男子，脫困後爬上路面求救，但人又折返回山谷，至今失去音訊。

▲邊坡遭積水沖刷嚴重。（圖／民眾提供）



消防局派遣16車31人漏夜持續搜索，今日清晨先是發現一名年約17歲女性，已明顯死亡；上午8點22分再發現第2人部分遺骸，不過尚未能辨識身份。

警方訪查疑似墜谷者身份，確認這5人住在桃源區，是33歲李姓男子一家，車上載有37歲吳姓妻子、3歲兒子、1歲女兒以及吳女和前夫所生的17歲女兒。

今日上午山區豪雨稍歇，搶救工作持續進行，可見事故地點路基大面積坍塌，路面積水向下宣洩，形成小瀑布，向山底望下全是泥土、石塊混雜，而路基仍有坍塌風險，目前警方於現場協助警戒。