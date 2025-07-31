雷雨轟4縣市！超大豪雨炸5縣市　4縣市淹水警戒

▲超大豪雨警報。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

西南氣流影響，氣象署針對「台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至08時00分止。氣象署提醒超大豪雨地區：南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。大豪雨地區：台中市、台南市。

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▲超大豪雨警報。

氣象署針對南投縣地區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區；台中市地區、台南市山區有大豪雨特報；彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣地區豪雨特報；苗栗地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

▲淹水警戒。（圖／水利署）

另外水利署針對彰化、南投、高雄、台中發佈淹水警戒：

彰化縣(一級警戒)

一級警戒 : 彰化市

二級警戒 : 花壇鄉

南投縣(一級警戒)

一級警戒 : 水里鄉、水里鄉、集集鎮、鹿谷鄉、集集鎮、鹿谷鄉

二級警戒 : 國姓鄉、國姓鄉、國姓鄉

高雄市(一級警戒)

一級警戒 : 那瑪夏區

二級警戒 : 桃源區

台中市(一級警戒)

一級警戒 : 南屯區、烏日區、太平區、烏日區、北區、太平區、南區、東區、北屯區、西區、中區、霧峰區、霧峰區、大里區、太平區、霧峰區、大里區、烏日區、霧峰區、南屯區、南區、西區、大里區

二級警戒 : 豐原區